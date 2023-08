REACTIES. Club-coach Deila “heeft glas rode wijn nodig na onvergetelijke avond”, Simon Mignolet looft de aanvallende klasse

“No sweat, no glory. Zo zou ik de match samenvatten”, begon Mignolet zijn wedstrijdanalyse met de slagzin van Club Brugge. “We wisten op voorhand dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Osasuna is een heel sterke ploeg. Het verschil is dat wij aanvallend iets meer kwaliteiten hebben die het verschil kunnen maken. Dat is ook gebleken toen we op het einde van de match, toen we de wedstrijd moesten keren, nog een paar jongens konden inbrengen die een extra punch kunnen geven. We maken op het juiste moment het verschil, daar ben ik héél erg blij mee. We wilden absoluut Europees voetbal spelen, maar als je tegen zo’n tegenstander als Osasuna uitkomt is dat altijd moeilijk. Ik ben vooral blij dat we in die groepsfase zitten. Dit was geen makkelijke opdracht.”

Osasuna presenteerde zich net als vorige week ook in Jan Breydel als een zeer taai tegenstander. “Als je op Celta de Vigo en Valencia wint betekent dat je in La Liga je mannetje kan staan. Dat ben je voor ons zeker geen makkelijke tegenstander. Ik denk dat we héél trots kunnen zijn dat we over twee matchen aan het langste eind trekken. Dat is een pluim voor héél Club Brugge.”

“Ik zei voor de match tegen de jongens in de kleedkamer dat het vanavond alleen over de kwalificatie ging. En dat we in elk scenario rustig moesten blijven. We komen zelfs 0-2 achter. Dan denk je alles verloren is. We bleven rustig, misschien hebben de jongens het goed opgepikt.”

Hoe ver kan Club Brugge nu geraken in de Conference League? “We zijn een héél erg moeilijke etappe gepasseerd . Osasuna had ver kunnen geraken in de Conference League, wij kunnen dat ook. Maar wij moeten rustig blijven. Nu kunnen we een ander Europees verhaal schrijven dan de voorbije jaren. Sinds ik hier ben heb ik alleen maar Europees gespeeld, ik ben blij dat ik dat dit jaar opnieuw kan doen.”

Skov Olsen: “Geen Champions League, maar toch leuke wedstrijden”

“Het is geweldig dat we doorgaan. Ik ben héél blij en trots op onze comeback in een héél moeilijke wedstrijd tegen een lastige tegenstander”, vertelde Andreas Skov Olsen. “Het betekent veel voor ons als spelers om nog meer Europese matchen te kunnen schenken aan de club en de fans. Ook voor het team is dit goed. We hebben een grote kern en dit betekent dat we meer wedstrijden kunnen spelen. Zelfs toen Osasuna twee keer scoorde, wisten we dat we dat we moesten blijven gaan. Ze waren moe en ze konden ons tempo niet aan als we op ons best speelden. De fans pushten ons vooruit. Dit is een prestatie van de hele club.”

Net als in de heenwedstrijd scoorde Skov Olsen een belangrijk doelpunt. “Ze gaan er goed in de laatste tijd. Dit waren belangrijke goals.” Na enkele jaren in de Champions League wacht nu de Conference League op Club Brugge en Skov Olsen. “Ook al is het geen Champions League, dit worden toch leuke wedstrijden. Eerst even afwachten in welke poule we terecht zullen komen, maar we willen sowieso overwinteren.”

Coach Ronny Deila: “Heb een glas rode wijn nodig”

Ronny Deila was “trots” op zijn team. “We zijn blijven geloven in een goede afloop, hebben op geen enkel moment opgegeven. We wisten dat Osasuna moe zou worden naarmate de minuten vorderden. We hebben de kansen afgedwongen en ze afgemaakt, met dank aan de steun van de supporters. De fans waren geweldig.”

“Voor dit soort wedstrijden ben ik coach geworden. Vanavond zal ik nooit vergeten. Er gaat nu veel om in mijn hoofd. Ik heb nu een glas rode wijn nodig.”

Deila bevestigde dat Roman Yaremchuk ontbrak door een nakende transfer, hij gaat wellicht naar Valencia. “Ik heb vijf goeie spitsen, onder wie twee jongeren. Dat is een beetje veel. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar Yaremchuk was er inderdaad niet bij omdat er onderhandelingen aan de gang zijn.”

Trainer van Osasuna is erg teleurgesteld na uitschakeling: “Een mokerslag”

Osasuna leek op het veld van Club Brugge de kwalificatie voor de poulefase in de Conference League af te dwingen, maar de thuisploeg maakte in drie dolle minuten een einde aan de Europese droom van de Spanjaarden. Trainer Jagoba Arrasate had het na affluiten over een “mokerslag”.

“Deze uitschakeling is heel pijnlijk. Het is een gruwelijke manier om uit het toernooi gewipt te worden. We knipperden met onze ogen en plots stond het 2-2”, verwees hij naar de snelle goals van Thiago en Skov Olsen halfweg de tweede periode. Club zette daarmee de scheve situatie recht nadat de bezoekers twee keer hadden gescoord en zo (virtueel) de kwalificatie in handen hadden.

Arrasate was ondanks de pijnlijke exit ook trots op zijn team. “Ik vond ons heel moedig spelen. We hebben laten zien wat wij kunnen. Als het 1-2 blijft, kon het nog alle kanten uit. Maar die 2-2 was een mokerslag. Tot twintig minuten voor tijd konden we nog doorgaan. Alle jongens zijn hier kapot van. Het is heel jammer dat we een ploeg als Club Brugge al in dit stadium van de competitie ontmoetten. Wie weet waar wij anders hadden kunnen eindigen.”