Trotse Union-coach Alexander Blessin: “Of ik het al besef? Nee, dus stel me niet te moeilijke vragen”

“Of ik het al besef? Nee, dus stel me niet te moeilijke vragen en laat mij hier even van genieten. (lacht) Of ik graag een bepaalde ploeg wil loten? Anfield zou leuk zijn. Nee, serieus: we hebben ons nog maar net geplaatst. We laten dit even bezinken. We zien wel vrijdag tijdens de loting”, lachte Blessin na de wedstrijd. “We zijn bijzonder blij dat we opnieuw in de groepsfase van de Europa League staan. Dit is echt fantastisch. En ik ben blij met de wedstrijd die mijn team heeft gespeeld, al hadden we meer kunnen scoren.”

