Man overleden, vrouw in levensgevaar bij familiedrama in Aalst

Bij een vermoedelijk familiedrama, donderdagavond in Aalst, is een vijftiger omgekomen. Een vrouw (45) is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een van de volwassen kinderen verwittigde de hulpdiensten.

Buren in de Kruisveldstraat in Aalst werden donderdagavond opgeschrikt door sirenes in hun straat. In een woning werden twee slachtoffers gevonden. Voor de man, een vijftiger, kon geen hulp meer baten. Een vrouw van 45 jaar is met levensgevaarlijke verwondingen naar het nabijgelegen OLV-ziekenhuis overgebracht.

Het koppel had vier kinderen tussen 8 en 28 jaar maar die bleven ongedeerd en zijn in veiligheid gebracht, bevestigt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) die ter plaatse ging. Ze worden opgevangen door de politie. Het zou een van de volwassen kinderen geweest zijn die de noodcentrale verwittigde.

Het parket van Dendermonde, de onderzoeksrechter, het gerechtelijke labo en een wetsdokter stappen donderdagavond nog af om de omstandigheden te onderzoeken. Het is voorlopig niet duidelijk wat er exact is gebeurd.

Woensdagavond, zo vernamen we ter plaatse, zou er ook al een incident geweest zijn op hetzelfde adres.

Het zou gaan om een koppel van Russische afkomst.