Militaire junta in Niger weert ngo’s en VN uit conflictgebieden

De militaire junta in Niger heeft donderdagavond aangekondigd dat ze “alle activiteiten en bewegingen” van internationale organisaties, ngo’s en agentschappen van de Verenigde Naties tijdelijk opschort in “operatiegebieden”.

Reden is “de huidige veiligheidssituatie”, zo luidde het in een mededeling op de radio. Over welke gebieden het precies gaat, werd niet gepreciseerd.

Niger wordt al jarenlang geteisterd door geweld van jihadistische groeperingen in het zuidwesten, aan de grenzen met Burkina Faso en Mali, en het zuidoosten, aan de grens met Nigeria. De militairen die op 26 juli de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum afzetten, wezen op de “achteruitgang van de veiligheidssituatie” als grond voor hun staatsgreep.

Unicef riep vorige week nog alle “actoren” van de crisis op om toegang tot Niger te garanderen aan humanitaire werkers en aan de levering van levensmiddelen. “Meer dan twee miljoen kinderen zijn getroffen door de crisis en hebben een grote nood aan humanitaire hulp”, klonk het.