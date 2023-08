Amerikaanse autoriteiten onderzoeken oneigenlijk gebruik van Tesla-middelen voor geheim privéproject Elon Musk

Het Amerikaanse ministerie van Justitie voert een onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van middelen bij Tesla. De bouwer van elektrische auto’s zou geld hebben gebruikt voor een privéproject van topman Elon Musk, wat in strijd zou zijn met de regels voor beursgenoteerde bedrijven.

Vorig jaar was al bekend geraakt dat Tesla een intern onderzoek voerde naar mogelijke malversaties. Er ontstond speculatie dat Tesla onder de naam ‘Project 42’ een villa voor Musk zou bouwen in Austin (Texas), waar het hoofdkwartier van de autobouwer ligt, en dat het bedrijf daarvoor aanzienlijke middelen en werkkrachten had ingezet.

Bijkomende recente onthullingen van The Wall Street Journal die de geruchten rond het geheime ‘Project 42’ bevestigen, leidden nu tot de opening van een federaal onderzoek en een onderzoek door beurswaakhond SEC.