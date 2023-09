Morrende Singaporezen kiezen vandaag nieuwe president

Singapore kiest vrijdag een nieuwe president. En hoewel het presidentschap een grotendeels ceremoniële functie is met een ambtstermijn van zes jaar, is een van de belangrijkste taken toch het bewaken van de geldreserves van de rijke Zuidoost-Aziatische stadstaat, die een goed bewaard staatsgeheim blijven. De verkiezingen komen op een moment dat Singapore enkele politieke schandalen heeft moeten verwerken en de bevolking ontevreden is over verschillende (geld)zaken.