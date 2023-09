Meer klachten over foutieve EPC-verslagen

Het Vlaamse Energie en Klimaatagentschap heeft dit jaar al bijna drie keer zoveel gegronde klachten ontvangen over EPC-verslagen. Het aantal boetes voor energiedeskundigen nam ook toe. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) belooft extra controles en strengere eisen.

Vorig jaar ontving het agentschap 63 gegronde klachten, dit jaar dus al bijna drie keer zoveel. Een klacht indienen kan voortaan gemakkelijk online via www.vlaanderen.be/epcklacht. Demir roept iedereen die twijfelt over de correctheid van het Energieprestatiecertificaat, op om een klacht in te dienen.

Demir benadrukt het belang. “Het EPC is een belangrijk beleidsinstrument en gekoppeld aan verschillende initiatieven, zoals de EPC-labelpremie en de renovatieverplichting. Het EPC heeft ook steeds meer een invloed op de marktprijs van een woning. Het is dan ook belangrijk dat de EPC’s correct worden opgemaakt en dat de uitgebreide handleiding door de energiedeskundigen correct wordt gevolgd”, zegt ze.

Energiedeskundigen die niet volgens het boekje werken, riskeren boetes van gemiddeld 600 euro. Vorig jaar werden 45 boetes opgelegd, dit jaar al 80. De Vlaamse regering besliste om een extra controleur aan te stellen, en er staan nog vacatures voor twee extra controleurs open.

Naast extra controles, besliste de regering ook maatregelen te nemen om de kwaliteit van de EPC’s in de toekomst verder te verbeteren. Zo zal er steeds een erkende energiedeskundige ter plaatse moeten gaan. Nu schakelen bedrijven soms administratieve medewerkers zonder erkenning in.

Energiedeskundigen zullen ook niet langer tegelijkertijd makelaar of aannemer mogen zijn, of een EPC opmaken voor een gebouw waarvan ze zelf eigenaar zijn. Een verplichte praktijkstage voor starters moet hen aan voldoende praktijkervaring helpen voor ze hun eerste officiële EPC opmaken.

Voorts worden de examens voor deskundigen binnenkort weer door de Vlaamse overheid zelf georganiseerd in plaats van door externe exameninstellingen, en zullen de deskundigen na een bepaalde tijd een nieuw examen moeten afleggen.

De maatregelen zouden nog dit jaar in regelgeving moeten worden omgezet. Deze maand worden ze voorgesteld aan de betrokken sectoren.