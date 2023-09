Minstens vier gezonde wolvenwelpen gespot in Limburg

Minstens vier van de zeven of meer wolvenwelpen van de Limburgse roedel zijn nog in leven en gaan regelmatig op uitstap buiten het de grenzen van het militair domein waar ze geboren zijn. Dat hebben medewerkers van Landschap vzw en Welkom Wolf kunnen vaststellen aan de hand van talrijke waarnemingen en beelden van wildcamera’s.

Tot 26 augustus werden de vier goed doorvoede welpen regelmatig gezien buiten het militaire domein. Even werd gevreesd dat, na de aanrijding van wolf August op de N76 in Oudsbergen eind juli, wolvin Noëlla niet genoeg voedsel zou kunnen aanvoeren voor de welpen. Omdat er dit jaar geen jaarlingen in de roedel zijn gebleven stond zij alleen in voor de opvoeding van haar kroost. Maar Noëlla lijkt haar nieuwe rol van enige kostwinner dus met glans in te vullen.

Sinds 27 augustus wordt er nog maar één welp gespot buiten het militair domein. Of de drie andere zijn teruggekeerd naar hun veilige thuishaven dan wel of hen plots iets overkomen is - in dat geval kwaad opzet - zal de toekomst uitwijzen.