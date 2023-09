Recordwinst van 479 miljoen euro voor Belfius in eerste zes maanden

Staatsbank Belfius heeft in de eerste jaarhelft een nettowinst gerealiseerd van 479 miljoen euro, een nieuw record. In dezelfde periode vorig jaar werd 394 miljoen euro nettowinst geboekt.

“Het is fundamenteel dat banken winst maken, want anders verliest men het vertrouwen van de klant”, verdedigde topman Marc Raisière de kritiek die regelmatig opduikt jegens de sector. “We zijn cruciaal voor de economie, een zwakke financiële sector betekent een stop van de kredietverlening en dan is er geen economie.”

Belfius verleende in de eerste jaarhelft voor 11,8 miljard euro nieuwe kredieten, iets minder (900 miljoen euro) dan in dezelfde periode vorig jaar. De verklaring hiervoor ligt bij de forse daling van de woonkredieten (-41,3%), volgens de bank was er “een sterk dalende vraag”. Bij de kredieten aan bedrijven (+14,5%) en aan de publieke sector (+4,3%) was er wel nog een stijging. De marges op kredieten zijn nu lager dan vorig jaar, klonk het nog.

Belfius beklemtoonde dat die kredieten volledig gefinancierd worden met spaargeld, “dat dus niet echt slapend is”, aldus financieel directeur Johan Vankelecom. In de eerste zes maanden was er een daling op de zicht- en spaarrekeningen van Belfius van bijna 7 miljard -dat is voor er sprake was van de nieuwe staatsbon- tot 95,4 miljard euro. Dat geld vloeide volgens Raisière nagenoeg volledig naar termijnrekeningen en andere langetermijnbeleggingen zoals obligaties.

De totaalopbrengsten voor Belfius stegen in de eerste jaarhelft met 12,1 procent tot 1,87 miljard euro, voornamelijk als gevolg van de hogere rente-inkomsten (+30%). Bij de verzekeringen en financiële markten waren er dan weer minder inkomsten.