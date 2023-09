Ilias Breugelmans wil zondag tegen Olympic Charleroi de nul eraf voor de Leuvense beloften: “We weten waartoe we in staat zijn”

“Zeker met onze zware kalender voor de boeg is het best dat we zondag de drie punten pakken. Olympic heeft zich versterkt en is wat mij betreft een ploeg voor de linkerkolom. Niettemin waren we er vorig seizoen niet kansloos tegen en is het nu ook weer niet echt een onoverkomelijke opdracht. De minste van de eerste vijf matchen eigenlijk want in Wezet en Gent U23 liggen we op papier onder.”

“Na de 3-1 kwamen we stevig in de match. Je zag dat La Louvière begon te twijfelen” Ilias Breugelmans, aanvoerder OH Leuven U23

“Afgelopen woensdag slikten we in La Louvière al in de eerste minuut een treffer. Dat moeten we zondag vermijden. Zulke dingen zijn echt uit den boze. En toch zijn we niet afgegaan. Zeker na de 3-1 kwamen we stevig in de match en werd de 3-2 afgevlagd voor buitenspel. Op dat moment had La Louvière de handen vol en je zag dat ze begonnen te twijfelen. Bij 3-2 was het daar zeker niet gedaan geweest. Dat was een opsteker voor komende weken.”

Gedaanteverwisseling

“Onze ploeg heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Er is een halve ploeg vertrokken, maar ons team heeft kwaliteit genoeg. Onze U21 speelde de halve finales van de Beker van België, dat zegt toch veel over hun kwaliteit. Ook onze voorbereiding mocht er zijn. We hebben tegen gereputeerde ploegen als FCV Dender en Anderlecht met onder meer Benito Raman in de ploeg toch aardig gevoetbald. Ik ben er dan ook zeker van dat we dit seizoen minstens even goed moeten doen als vorig seizoen. Het is dan ook aan de blijvers zoals ik om de nieuwkomers bij te sturen en onze ervaring door te geven. We weten wat we kunnen en waartoe we in staat zijn. Zondag moeten we het tonen, maar ik ben optimistisch.”