Een van de meest bekeken rechtszaken in jaren? Proces tegen Donald Trump in Georgia wordt live uitgezonden

De mugshot van Donald Trump, genomen in de gevangenis van Fulton County in Atlanta (Georgia). — © via REUTERS

Donald Trump en achttien anderen worden in Georgia aangeklaagd wegens samenzwering om de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 in de Amerikaanse staat ongedaan te maken. De voormalige president, die nog drie andere strafprocessen aan het been heeft, pleitte eerder deze week al onschuldig aan alle dertien aanklachten waarmee hij in Georgia geconfronteerd wordt.

Volgend jaar zijn het opnieuw presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en Trump heeft zich opnieuw kandidaat gesteld. Meer nog: voorlopig is hij de gedoodverfde favoriet om de Republikeinse nominatie in de wacht te slepen. Hoewel er nog geen startdatum werd vastgesteld, is het wel goed mogelijk dat het proces volgend jaar al kan starten en dat de rechtszaak dus zal samenlopen met (een deel van) Trumps verkiezingscampagne.

Wat wel al duidelijk is: alle hoorzittingen van het proces zullen live beschikbaar zijn op het Youtube-kanaal van de rechtbank van Fulton County. Dat deelde rechter Scott McAfee mee en is trouwens ook de gewoonte bij andere processen in de rechtbank. Aangezien de andere drie processen tegen Trump niet worden uitgezonden, kan dit misschien wel een van de meest bekeken rechtszaken in jaren worden.