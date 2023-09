Delhaize laat oude campagnefoto’s met Reuben D.B. (34), spilfiguur in de zaak-Pichal, als model verwijderen

In het strafonderzoek rond beelden van kindermisbruik werd de Antwerpse musicalacteur Reuben D.B. (34) op 11 augustus als eerste gearresteerd. Er werd een klacht tegen hem ingediend omdat hij strafbare beelden van minderjarigen bezat en gretig naar anderen doorstuurde, en zelfs op café openlijk liet zien.

Uit het verdere onderzoek bleek dat hij ook met radiostem Sven Pichal (44) beelden uitwisselde, die net als Reuben D.B. en nog een derde persoon - theatermedewerker B.D. (35) - voorlopig in de cel blijft.

Reuben D.B. verdiende de voorbije jaren de kost in de musicalwereld, maar hij kluste ook bij als model. In 2015 kreeg hij een eenmalig contract bij winkelketen Delhaize waar hij figureerde in een e-commerce-campagne. “Als model werd zijn gezicht voor die campagne gebruikt”, bevestigt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “Die campagne heeft weliswaar maar tijdelijk gelopen, dus nu gebruiken we zijn gezicht niet meer voor onze campagnes. De samenwerking is toen ook stopgezet.”

Het is echter wel goed mogelijk dat er nog oude affiches met Reuben D.B. in bepaalde winkels van Delhaize te zien zijn. “Soms blijven die affiches hangen, en daarom hebben wij nu opgeroepen aan alle winkels om die affiches te verwijderen. Want aangezien die man nu een verdachte is, lijkt het ons niet meer dan gepast om dat beeldmateriaal te verwijderen.”

Ondertussen is ook gebleken dat Reuben D.B. sinds corona ook ander werk deed. Afgelopen schooljaar stond hij voor de klas in het tweede leerjaar in een Antwerpse school. Volgens de school in kwestie is die opdracht eind juni afgelopen en hebben zij nooit verontrustende meldingen gekregen.

