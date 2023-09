DILSEN-STOKKEM

Even voor 8.30 uur boden mama Debbie Geerkens en papa Kevin Janssen zich aan bij de poort van wijkschool Erteveld in Dilsen met hun fiere dochter Mila Geerkens-Janssen. Het meisje werd begin dit jaar na een crowdfunding aan haar tumor geopereerd in Duitsland en ging vrijdag voor het eerst naar school. “Hier hebben we allemaal naar uitgekeken.”