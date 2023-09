“Ik heb haar leven afgepakt”: jongeman krijgt jaar rijverbod na ongeval waarbij vriendin verlamd raakte voor het leven

Tibo V. was amper 19 jaar en had zijn rijbewijs pas 10 dagen op zak toen hij in oktober vorig jaar met zijn Audio A5 cabrio aan een rotvaart en onder invloed van alcohol door Knokke-Heist scheurde. Maar in de Eikenlaan ging de wagen uit de bocht en knalde tegen een boom. Een vriendin die met hem meereed, vloog uit de wagen en raakte voor het leven verlamd. Zelf komt hij weg met een jaar rijverbod en een geldboete van 800 euro.

“Ze is nog zo jong en ik heb haar leven afgepakt”: op zijn proces halfweg juli sloeg de intussen 20-jarige Tibo V. uitgebreid mea culpa over het ongeval dat hij op 21 oktober vorig jaar veroorzaakte in zijn thuisstad Knokke-Heist. Met alcohol in het bloed scheurde hij met een Audi A5 cabrio door de badstad. De vier passagiers maakten intussen gretig filmpjes. Maar in de Eikenlaan richting Boslaan liep het zwaar fout. In een scherpe bocht verloor V., die zijn rijbewijs nog maar tien dagen op zak had, de controle over het stuur en knalde tegen een boom.

Gebroken nek

De gevolgen waren niet te overzien. Twee jonge Nederlandse meisjes - toen allebei achttien jaar oud - raakten zwaargewond. Een van hen werd uit de wagen geslingerd, brak haar nek en raakte voor het leven verlamd. Het onderzoek wees uit dat ze tijdens de dolle rit geen gordel droeg en door haar vriendin werd vastgehouden op haar schoot. Er was immers maar plaats voor vier in de wagen. In hun verklaringen waren de slachtoffers niet mals voor de jonge bestuurder en stelden ze unisono dat hij roekeloos reed. “Ik had het gevoel dat hij over drempels vloog”, klonk het. “Op een bepaald moment reed hij 160 kilometer per uur, terwijl hij met piepende banden bochten afsneed. We maanden hem meermaals tevergeefs aan om rustiger te rijden.”

Bij een ademtest na het ongeval blies Tibo V. 0,69 promille wat neerkomt op ongeveer drie pintjes. “Het was onverantwoord, dom en roekeloos”, boog hij tijdens zijn proces het hoofd. “Ik heb heel veel spijt en ben mentaal veranderd. Toen ik opnieuw mijn rijbewijs mocht afhalen, heb ik nog vier maanden gewacht om te rijden. Ik wilde niet meer rijden. Nu rij ik opnieuw, maar altijd heel voorzichtig.”

Filmpjes tijdens rit

De politierechtbank veroordeelde de jongeman vrijdag tot een jaar rijverbod en een geldboete van 800 euro. Daarnaast moet hij zijn praktisch en theoretisch rijexamen opnieuw afleggen en medische en psychologische onderzoeken ondergaan. “De filmpjes die tijdens de rit werden gemaakte spreken boekdelen”, stelde de rechter in haar vonnis. “De beklaagde beschikt kennelijk nog niet over de maturiteit om zich in het verkeer te begeven. Hij wou indruk maken op zijn vrienden door met zijn cabrio overdreven sportief te rijden. Zijn rijgedrag was roekeloos, onverantwoord en gevaarlijk.”

Het meisje dat voor het leven verlamd raakte, kreeg één euro voorlopige schadevergoeding toegekend. Het andere meisje krijgt voorlopig 1.500 euro. Een deskundige moet nu de totale schadevergoedingen becijferen.