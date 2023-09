Europa geeft groen licht voor aangepast coronavaccin

Twee dagen na het positieve advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA zette de Commissie het licht op groen voor Comirnaty XBB.1.5. Het is inmiddels de derde aanpassing van het vaccin aan nieuwe varianten. Het vaccin mag toegediend worden aan volwassenen, kinderen en zuigelingen ouder dan zes maanden. Het EMA beveelt één dosis aan.

“Ik ben ingenomen met deze zeer tijdige goedkeuring van het geactualiseerde coronavaccin, dat gericht zal zijn op opkomende en zich verspreidende varianten”, zei Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides. “Covid-19 zal parallel met de seizoensgriep in het komende najaar en het winterseizoen circuleren, en daar moeten wij ons op voorbereiden.”

De Commissie heeft het aangepaste vaccin via een versnelde procedure goedgekeurd met het oog op de vaccinatiecampagnes die dit najaar opnieuw starten. In België begint de campagne midden september. Het vaccin zal in eerste instantie worden aangeboden aan 65-plussers, mensen met eerder vastgestelde comorbiditeiten of een verzwakte weerstand, zwangere vrouwen en de zorgwerkers. Dat zijn in totaal zo’n twee miljoen mensen.

Geen vaccinatiecentra

Voor alle anderen is de vaccinatie niet specifiek aanbevolen, maar het staat iedereen vrij om toch een prik te gaan halen. De vaccins zullen worden toegediend door huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, arbeidsgeneesheren en coördinerend raadgevend artsen in de woonzorgcentra. Vaccinatiecentra komen er niet.