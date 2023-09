Warmste zomer in Japan, warmste winter ooit geregistreerd in Australië

De Australische winter was de warmste die het land ooit heeft geregistreerd, zo heeft BOM, het meteorologische bureau van het land, vrijdag bekendgemaakt. Intussen kende Japan de warmste zomer sinds het begin van de metingen.

Simon Grainger, de voornaamste klimatoloog van het BOM, verklaarde dat de gemiddelde temperatuur in de Australische winter - van juni tot augustus - 16,75 graden Celsius was. Dat ligt hoger dan het vorige record uit 1996. De Australische metingen zijn gestart in 1910.

De omstandigheden van La Niña veroorzaakten de afgelopen jaren warme winters en koudere en vochtigere zomers in een groot deel van Australië.

Japan

Japan heeft tussen juni en augustus dan weer de warmste gemiddelde temperaturen meegemaakt die ooit werden opgetekend op de archipel sinds de registraties begonnen in 1898. Dat heeft het Japans Meteorologisch Instituut vrijdag laten weten.

De gemiddelde temperaturen tijdens de zomer lagen aanzienlijk hoger in het noorden, oosten en westen van het land. “De gemiddelde temperatuurafwijking kwam uit op +1,76°C, een pak hoger dan de +1,08°C van 2010”, wat toen de hoogste afwijking was sinds het begin van de statistieken in 1898, luidt het.

Op veel plaatsen in Japan bereikten niet alleen de maximumtemperaturen, maar ook de minimumtemperaturen records. Zo bedroeg de minimumtemperatuur in de stad Itoigawa op 10 augustus 31,4°C. Het aantal extreem warme dagen steeg ook aanzienlijk.