Nog even op de tanden bijten, en dan krijgen we zomers weer: “Ik zie de temperaturen tot zelfs 30 graden gaan”

Vrijdag was aangekondigd als een kletsnatte eerste schooldag, en die voorspelling komt volledig uit. “Het warmtefront dat op dit moment over ons heen trekt, is wat ongewoon”, zegt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux. “Meestal zijn het de koudefronten die veel neerslag veroorzaken. Maar nu zien we het bij dit warmtefront.” En dus belooft het nog minstens tot vrijdagavond te regenen, en geen klein beetje.

Gelukkig is er reden tot optimisme. “De neerslag markeert de grens tussen dit weertype, en een warmer en vochtiger weertype”, zegt Roose. “Het front schuift door naar het noordoosten en de regen verlaat ons volledig. Het maakt plaats voor veel beter weer, zoals we dat nu al in Frankrijk zien. Dus we moeten vandaag even door de zure appel heen bijten.”

Volle zon

Dit weekend zien we die verandering nog enigszins voorzichtig, zegt weerman Frank Deboosere. “Er kan nog wat ochtendgrijs zijn, maar in de loop van de dag wordt het zaterdag en zondag zonnig.” De temperaturen gaan dan ook al gezwind richting 23 en 24 graden. Zomers weer dus. “Maar we moeten vandaag nog even op de tanden bijten voor het zover is.”

Begin volgende week krijgen we dan zelfs 25 graden en meer. “Dinsdag sluit ik een tropische 30 graden niet uit”, zegt Roose. “Het wordt een heel mooie zomerse week.” Dat beaamt Deboosere. “De weerkundige zomer is dan wel gedaan, maar we gaan wel degelijk nog zomers weer krijgen. Bovendien koelt het ’s nachts goed af, met ideaal slaapkamerweer als gevolg. En ik zie de temperaturen op de warmste momenten ook wel tot 28, 29 en zelfs 30 graden gaan.”

Natte zomer

En zo blijft de zomer van het ene uiterste naar het andere gaan. Maar beide weermannen benadrukken: een slechte zomer hebben we niet achter de rug. “We hebben een heel zonnige zomer gehad”, zegt Deboosere. “Wat zonneschijnduur betreft zaten we boven de gemiddelde zomer in ons land. Het was ook warmer dan gemiddeld.”

De zomer die we gehad hebben past volgens Roose “perfect in wat een meteorologische zomer in de lage landen gemiddeld is”. “We zijn de voorbije jaren erg verwend geweest met zonnige, droge en warme zomers. Nu hebben we een afwisseling gezien van weertypes zoals die er gemiddeld altijd geweest is.”