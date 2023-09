KV Oostende, allerlaatste zonder punten en zonder goals, stevent op dieptepunt af: wie werpt zich op tot de nieuwe Michiel Jonckheere?

De competitie in de Challenger Pro League is drie speeldagen ver en het pas gedegradeerde maar ook ambitieuze KV Oostende prijkt alleen op de allerlaatste plaats. De groenroodgelen tellen nog steeds nul punten maar scoorden ook nog geen enkel doelpunt. Slechts één keer eerder in zijn 43-jarige clubgeschiedenis opende KVO zo slecht een competitie, in eerste klasse.

In zijn tweede oefenmatch, een duel op bezoek bij derdeprovincialer Ichtegem, won KV Oostende eind juni met 0-16. Dat vormde een verbetering van het eigen record. In de zomer van 2022 had KVO met 0-15 bij tweedeprovincialer Zwevezele gewonnen. Durdov (4), Jung (4), Berte (3), Albanese (2), tester Longonda, Wylin en Bätzner waren de schutters van dienst in Ichtegem, maar waar zijn zij nu? Durdov voetbalt nu bij het Spaanse CD Mirandes, Jung verhuisde deze week naar Valenciennes, Albanese is heel lang out na een operatie aan de knie, Bätzner is naar Duitsland en tester Longonda is ook weg.

KVO begon in de Challenger Pro League met drie nederlagen op rij, waarbij de Oostendenaars zelf niet scoorden: tegen Lommel (0-1), in Deinze (1-0) en op Club Luik (2-0). Weliswaar tekende Mo Berte een knap doelpunt aan in Luik, maar ref Pirard keurde het af omdat Basila het zicht van de keeper zou verstoord hebben. Zo blijft de doelpuntenteller officieel op nul.

Sinds de fusie van VGO en ASO tot KVO in 1981 verloor KVO alleen in het seizoen 2017-2018, toen in de Jupiler Pro League, ook zijn eerste drie competitieduels van het seizoen zonder zelf te scoren. KVO ging onderuit thuis tegen Moeskroen (0-1), in Anderlecht (1-0) en thuis tegen Waasland-Beveren (0-3). Na 37 minuten op de vierde speeldag scoorde (huidig assistent-trainer) Michiel Jonckheere in Eupen de eerste KVO-treffer van het seizoen, dit op een assist van de koppende Zinho Gano. De nederlagen bleven zich echter opstapelen: in Eupen (2-1) en tegen Antwerp (3-4). KVO moest uiteindelijk tot de negende speeldag wachten op een eerste zege, iets wat in 2013-2014 ook al gebeurd was. De meest dramatische start was trouwens in 2004-2005 met nul zeges in vijftien competitiematchen. Alleen vijf draws leverden schaarse puntjes op.

Vier op een rij

In de loop van een seizoen driemaal op rij de weg naar de netten niet vinden: het is niet nieuw in de clubgeschiedenis. In augustus en september 2021 maakte KVO dat mee op Standard (1-0), tegen Zulte Waregem (0-2) en op Club Brugge (3-0). De huidige periode is al de tiende reeks. Er is zelfs één reeks van vier opeenvolgende wedstrijden zonder doelpunt, in tweede klasse in september 2000: op RWDM (3-0), tegen Maasland Maasmechelen (0-1), in Deinze (1-0) en tegen Lommel (0-3), de speeldagen 3 tot en met 6. Maar vier nederlagen op rij zonder eigen goals in de speeldagen 1 tot en met 4: dat maakte KVO in zijn 43 seizoenen nog nooit mee. Zaterdag moeten de tricolores dat dieptepunt absoluut vermijden. De raad aan de hele kern is duidelijk: op de schop met die nullen.