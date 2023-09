Amine Et-Taïbi is tevreden dat hij Club NXT boven Jong Genk verkoos: “Ik werd meteen in de armen gesloten”

Amine Et-Taïbi hoopt zondag in Roeselare op de vierde speeldag het Patro van Stijn Stijnen over de knie te leggen. — © Belga

Vorig jaar beet het grote Club Brugge zich in de Croky Cup ei zo na de tanden stuk op Patro Eisden. De Limburgse club van trainer Stijn Stijnen is intussen een heuse profclub en komt zondagmiddag in de Challenger Pro League op bezoek bij Club NXT. Voor de Marokkaanse jeugdinternational Amine Et-Taïbi (20) wordt het zijn vierde match voor de beloften van blauw-zwart.

Amine Et-Taïbi, Mohamed Salah, Alejandro Granados Torres en Benjamin Faraas zijn de voornaamste nieuwkomers bij Club NXT. Voor die eerste is de Challenger Pro League niet echt onbekend terrein, want vorig seizoen proefde hij er al van met Jong Genk. “Dat was een moeilijk jaar, want we moesten ons aanpassen en waren toch een tijd zoekende. Ik denk dat de Genkies nu meer hun weg gevonden hebben en een goed seizoen kunnen maken.”

De Marokkaanse centrale verdediger werd in 2017 door Racing Genk weggeplukt bij KV Mechelen. Na zes jaar Limburg verhuisde Et-Taïbi deze zomer naar Club Brugge, waar hij zich nu verder wil ontwikkelen bij Club NXT. Niet zo’n evidente keuze, want ook Genk staat erom bekend dat het jeugd volop kansen geeft. Et-Taïbi weet dat, maar beseft dat je soms keuzes moet maken. “Dat deed ik vroeger ook al toen ik na acht jaar KV Mechelen naar Genk trok. Nu had ik echt het gevoel dat Club Brugge in mij geloofde en mij graag wilde. De opleiding is goed en door de staf en de spelers werd ik meteen in de armen gesloten.”

Gezonde stress

Vorige week vrijdag won Et-Taïbi vrij gemakkelijk met Club NXT tegen zijn ex-ploeg (0-3). “Natuurlijk was dat een speciale match. Ik was niet nerveus, dat ben ik eigenlijk nooit voor een wedstrijd. Laat het er ons op houden dat ik de adrenaline wel voelde, een soort gezonde stress, zeg maar.”

Club NXT miste met 6 op 9 de start niet. “Er wordt hier tactisch goed gewerkt en er is ook elke keer een goed wedstrijdplan dat stipt wordt uitgevoerd. De verdienste van de coach en zijn assistenten, maar natuurlijk ook van de groep. Ik merk dat alle jongens het allemaal vrij snel oppikken.”

Club trok de jonge Marokkaan aan als centrale verdediger. “Dat is ook mijn beste positie”, bevestigt Et-Taïbi. “Ik kan ook op de zes spelen, maar ik voel mij toch het best centraal achterin”, aldus de Mechelaar, die nu in Maldegem woont. “Ik vond daar een geschikt onderkomen. Het is dan wel de andere kant van het land voor mij, het bevalt mij en ik ken weinig of geen aanpassingsproblemen.”