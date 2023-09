Volgende match van Lionel Messi is “duurste voetbalwedstrijd ooit” in VS

Lionel Messi aan het werk zien in de VS: niet goedkoop. — © Getty Images via AFP

Neen, de Messi-mania is nog niet gaan liggen in de Verenigde Staten. Meer nog: de volgende wedstrijd van Lionel Messi voor Inter Miami zal “de duurste voetbalwedstrijd ooit in de VS” zijn.

Maandagochtend 4 uur Belgische tijd staat Los Angeles FC - Inter Miami op het programma in de Amerikaanse Major League Soccer. Een topper kan je de partij niet echt noemen, aangezien het Miami van Lionel Messi na 24 speeldagen nog altijd op de voorlaatste plek in de Eastern Conference staat. LAFC daarentegen doet beter en staat voorlopig tweede in de Western Conference.

Toch zal de partij volgens online marktplaats TickPick de duurste voetbalwedstrijd ooit zijn in de Verenigde Staten. De gemiddelde prijs voor één ticket bedraagt momenteel liefst 690 dollar (636 euro), een stijging van liefst 527 procent in vergelijking met de 110 dollar (101 euro) die een ticket in de MLS gemiddeld kostte voor de komst van de Argentijnse superster.

Wie er nog bij wil zijn, moet zelfs nog dieper in de buidel tasten. Op dit moment kost het goedkoopste nog beschikbare ticket liefst 785 dollar (723 euro). Opmerkelijk: de tickets voor de volgende thuiswedstrijd van Los Angeles FC - waarin het dus niet wordt opgenomen tegen Messi - is 80 procent goedkoper (151 dollar of 139 euro per zitje).

“Plafond bereikt”

Brett Goldberg, CEO van TickPick, verwacht echter dat de ticketprijzen nu wel hun plafond hebben bereikt en dat de markt voortaan wat zal stabiliseren. “Door Messi was er nu eenmaal een enorm gestegen vraag naar tickets en LAFC is een van de populairste teams uit de MLS, waar de vraag naar zitjes altijd erg hoog is.”

Het is niet de eerste keer dat Messi voor pieken in de ticketprijzen zorgt. Voor de wedstrijd van vorige week, waarin de Argentijn zijn debuut in de reguliere competitie maakte, lagen de prijzen bijna 1.000 procent hoger dan gebruikelijk.