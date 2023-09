Ze mogen naar Anfield! Union krijgt gezelschap van Liverpool, LASK Linz en Toulouse in groepsfase Europa League

Liverpool, LASK Linz en Toulouse : dat zijn de tegenstanders van Union in de groepsfase van de UEFA Europa League. Een grote klepper dus, met daarnaast twee interessante verplaatsingen. Daarvoor werd vrijdagnamiddag geloot vanuit Monaco. Straks wordt ook nog geloot voor de UEFA Conference League, met Gent, Genk en Club Brugge.

Met Liverpool heeft Union de beste ploeg in de Europa League geloot. Daarmee hebben de Unionisten een droomaffiche beet en mogen ze naar Anfield. Voor Kevin Mac Allister wordt het een extra speciale partij: hij mag het opnemen tegen zijn broer Alexis. Dat wordt een mooi moment voor de Argentijnse familie. Daarnast loten ze ook het Oostenrijkse LASK Linz en de Franse bekerwinnaar Toulouse, waar landgenoot Brecht Dejaegere vorig jaar nog aanvoerder was.

Groep A is een interessante met Olympiacos, West Ham en Freiburg. Maar de ‘Poule des doods’ in de Europa League is wellicht groep B, met Ajax, Marseille en debutant Brighton & Hove Albion, vergezeld door AEK Athene (dat door Antwerp uit de Champions League werd geknikkerd).

Resultaat loting groepsfase Europa League

GROEP A

West Ham United

Olympiacos

Freiburg

TSC Backa Topola

GROEP B

Ajax

Marseille

Brighton & Hove Albion

AEK Athene

GROEP C

Rangers

Real Betis

Sparta Praag

Aris Limassol

GROEP D

Atalanta Bergamo

Sporting Lissabon

Sturm Graz

Raków Częstochowa

GROEP E

Liverpool

LASK Linz

Union Saint-Gilloise

Toulouse

GROEP F

Villareal

Rennes

Maccabi Haifa

Panathinaikos

GROEP G

AS Roma

Slavia Praag

Sheriff Tiraspol

FC Servette

GROEP H

Bayer Leverkusen

Qarabag

Molde

Häcken