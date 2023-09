BMW-topman Oliver Zipse uit scherpe kritiek op Europees verbod op auto’s met verbrandingsmotor

De topman van de Duitse luxewagenbouwer BMW, Oliver Zipse, heeft vrijdag in de Duitse krant Handelsblatt scherpe kritiek geuit op het Duitse industriële beleid en het Europese verbod op nieuwe benzine- en dieselwagens vanaf 2035.

Voor de massaproductie van elektrische wagens is er een gebrek aan grondstoffen zoals lithium, kobalt en zeldzame aardmetalen. Europa zal daardoor afhankelijk worden van invoer en politiek gechanteerd worden. “En waar zullen mensen hun elektrische wagens opladen? Tegen 2035 zal er in Europa geen volledig dekkende infrastructuur voor elektrische auto’s zijn”, adus Zipse. “Uiteindelijk zou dit zelfs een sociaal probleem kunnen worden, als mobiliteit niet langer meer betaalbaar is.”

Met een verbod zonder langetermijnalternatief zal de groei van een hele industrie met zeer hoge toegevoegde waarde afgeremd worden. China daarentegen heeft met een duidelijke strategie zijn automobielindustrie over de hele waardeketen ontwikkeld. “Dat begint bij de mijnen, over de verwerking van grondstoffen tot aan de batterijcellen”, aldus Zipse.

“Europa zet enkel nog in op elektrisch aangedreven voertuigen. Maar is het wel verstandig om als continent met een sterke industrie maar zonder eigen toegang tot essentiële grondstoffen voor batterijen alleen maar in te zetten op deze ene technologie?”, aldus Zipse. Om massaal elektrische auto’s te bouwen moet de beschikbaarheid van grondstoffen veiliggesteld zijn, “en daar heeft Europa een structureel probleem”.

Volgens Zipse is elektromobiliteit de grootste groeimotor voor BMW en ongetwijfeld de belangrijkste weg voor individuele mobiliteit in de toekomst, “maar niet de enige”.