Beschadigde brug in Grimbergen pas eind oktober weer open

© if

De brug in Humbeek (Grimbergen) die op 29 juni ernstig beschadigd raakte na een aanvaring door een binnenschip, zal naar verwachting in de avond van 31 oktober opnieuw kunnen openen. Dat laat De Vlaamse Waterweg vrijdag weten in een persbericht. Het zal dus vier maanden duren alvorens de herstellingswerken voltooid zijn.