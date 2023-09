Doelman Beau Reus rekent op kentering bij SK Beveren tegen SL16: “Supporters kunnen ons mee over de streep trekken”

“Dat is voor een doelman natuurlijk best wel frustrerend”, vertelt Reus over die tegendoelpunten aan de vooravond van de belangrijke vierde speeldag. “Ik vond ons de voorbije drie wedstrijden best wel goed spelen. Maar zowel vooraan als achteraan gaat er telkens wel iets mis waardoor de balans dan steeds in ons nadeel kantelde. Toch ben ik – en de hele groep – ervan overtuigd dat dit een momentopname is. En dat alles snel kan keren. Een keer winnen en de trein kan vertrokken zijn.”

De Nederlandse doelman pleit dan ook voor rust. “We weten echt wel waar we mee bezig zijn en we geloven er allemaal in dat dit de manier is waarop we succes zullen boeken”, klinkt het vastberaden bij Reus. “Helaas is dat er tot nu toe nog niet uitgekomen, maar we moeten vertrouwen hebben in de manier van werken en in de visie die we met de hele ploeg hebben. Er werd deze week in het vooruitzicht van de wedstrijd tegen SL16 dan ook niet anders gewerkt. Van paniekvoetbal is allesbehalve sprake. Iedereen werkt keihard, van de eerste tot de laatste minuut dat we hier op de club zijn.”

Nerveuze supporters

Reus begrijpt dat de supporters stilaan wel nerveus worden. “Zij kunnen ons natuurlijk enkel maar beoordelen op de resultaten die we in het weekend op de mat leggen. Daar staat of valt alles mee. Helaas ziet niet iedereen hoe hard en vooral hoe ernstig het er gedurende de week aan toe gaat. Hard werken wordt vroeg of laat altijd beloond, zo luidt het spreekwoord toch. Daar ben ik rotsvast van overtuigd.”

Reus roept de fans dan ook op om achter de ploeg te blijven staan. “Ik begrijp dat zij aangezien vorig jaar andere resultaten verwachten. Die resultaten zijn mede tot stand gekomen dankzij onze fans. Zij hebben ons toen in heel wat wedstrijden over de streep getrokken. Ik vraag hen dan ook om dat nu te blijven doen. Zeker nu hebben we hen heel hard nodig.”

Nieuw contract

Dat Reus echt wel vertrouwen heeft in de toekomst van SK Beveren bewees hij al in juni door een nieuw langdurig contract bij de Wase club te tekenen. “Er waren best wel enkele alternatieven, maar uit elk gesprek met de clubleiding voelde ik dat men het echt wel meende wat men hier zegt: zo snel mogelijk naar het hoogste niveau van het Belgisch voetbal doorstoten. Dat gevoel heeft me overtuigd om hier te blijven. En daar heb ik nog geen seconde spijt van”, besluit het Beverse sluitstuk.