Kiev: “Droneaanval op luchthaven Pskov gelanceerd vanop Russisch grondgebied”

De droneaanval op de luchthaven Pskov in het noordwesten van Rusland werd gelanceerd vanop Russisch grondgebied. Dat zeggen de Oekraïense veiligheidsdiensten vrijdag.

De luchthaven van Pskov ligt vlak bij de grens met Estland en Letland op zo’n 700 kilometer van Oekraïne en werd in de nacht van dinsdag op woensdag aangevallen. Volgens het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst Kyrylo Boedanov, die een interview geeft aan de militaire nieuwssite The War Zone, werden daarbij twee Russische transportvliegtuigen vernietigd. Twee andere toestellen raakten volgens Boedanov beschadigd. Op The War Zone zijn satellietbeelden van de uitgebrande vliegtuigen te zien.

Of het om een Russische dan wel een Oekraïense operatie gaat, zei Boedanov niet. Hij benadrukte wel dat Oekraïne op Russisch grondgebied opereert.

Uitzonderlijk

Het Kremlin reageert niet op de uitlatingen van Boedanov. Volgens woordvoerder Dmitri Peskov onderzoeken militaire experten momenteel het parcours dat de drones zouden hebben afgelegd en de maatregelen die nodig zijn om herhalingen te voorkomen.

In de grensstreek met Oekraïne vonden er de afgelopen maanden geregeld droneaanvallen plaats. Maar de aanval op Pskov, op honderden kilometers van de grens met Oekraïne, is uitzonderlijk.