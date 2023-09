Fietser Elliot (17) aangereden op eerste schooldag, mama Bieke slaakt noodkreet: “Als ouder ben ik elke dag bang”

De 17-jarige Elliot werd vrijdag onderweg naar school aangereden in Mariakerke. Zijn nieuwe fiets is beschadigd, maar zelf kwam hij er met de schrik vanaf. Mama Bieke Purnelle (51) is die onveiligheid voor fietsers beu. “Als ouder ben ik elke dag blij dat mijn kind veilig thuis is geraakt. Dat is absurd.”

Elke dag fietst Elliot (17) van thuis in Sint-Amandsberg, op de grens met Oostakker, naar zijn school, VISO Mariakerke. Heen en terug dagelijks 22 kilometer. “Het alternatief is met twee bussen gaan en dat duurt langer”, zegt zijn moeder, Bieke Purnelle (51). “Dus rijdt hij liever door weer en wind met de fiets naar school.”

Op deze 1 september vertrok Elliot met zijn nieuwe rood-witte koersfiets van het merk Moser naar school. Een route die hij al vier jaar bijna dagelijks aflegt zonder problemen. Maar in de Eeklostraat ging het vrijdagochtend fout. De scholier werd op het fietspad aangereden door een personenwagen.

Elliot wou de straat kruisen via de fietsoversteekplaats. Een aankomende auto stopte, dus fietste hij voort. Maar dan reed de bestuurder plots toch door en werd de scholier aangereden. Zelf kwam Elliot er met de schrik vanaf, maar zijn nieuwe fiets is beschadigd. De politie bracht hem uiteindelijk naar school. (lees verder onder de foto)

Het ongeval gebeurde op de fietsoversteekplaats in de Eeklostraat. — © Google Maps

Gevaarlijk

Vlak na het ongeval kreeg moeder Bieke een telefoontje om haar te verwittigen. “Op zo’n moment staat je hart als ouder even stil”, zucht ze. “Nu is alles oké met hem. Gelukkig, maar sommige ouders krijgen een ander telefoontje. Het noodlot zit soms in een klein hoekje. Dat moet gewoon verschrikkelijk zijn.”

De moeder wil geen steen werpen naar de bestuurder. “Deze persoon zal zelf hard zijn geschrokken en zich slecht voelen”, zegt ze. “In onze fietsinfrastructuur in Gent is geïnvesteerd en dat juich ik ook toe, maar toch blijft het gevaarlijk fietsen door onze straten. Dat maakt mij als ouder dagelijks bang.”

De Gentse verwijst naar het gedrag en de houding van sommige bestuurders. “Elke deelnemer aan het verkeer moet zich gedragen, maar als fietser ben je extreem kwetsbaar. Veel automobilisten beseffen dat te weinig. Als bestuurder zit je in een stalen kooi en is je verantwoordelijkheid veel groter.” (lees verder onder de foto)

Bieke Purnelle. — © RR

Sms’je

Bieke hekelt daarom het rijgedrag van sommige bestuurders. Ze verwijst naar de patsers die door woonwijken vlammen of mensen die gsm’en in de wagen. “Geen enkel sms’je is toch zo belangrijk dat het een mensenleven waard is? Net zoals die paar seconden tijdswinst soms: zijn die het waard? Nee.”

Wanneer Elliot vrijdag thuiskomt, zal Bieke hem een dikke knuffel geven. Door haar verhaal te doen, wil ze de verkeersonveiligheid onder de aandacht brengen. “Als ouder ben ik elke dag blij dat mijn kind veilig thuis is geraakt van school. Dat is gewoon absurd, en toch herkenbaar voor veel ouders.”

De Gentse doet een oproep aan automobilisten om zich bewuster te zijn van de gevaren en van hun rijgedrag. “Elliot reed heel defensief en reglementair op een fietsoversteekplaats. Hij deed alles goed en werd toch aangereden. Het kon erger afgelopen zijn. Wees dus voorzichtiger. Dit had vermeden kunnen worden.”