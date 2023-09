Maaseik

Toon Opdencamp (51) kreeg in 2017 een lading zwavelzuur over zich heen tijdens een arbeidsongeval. Omdat de rechtszaak blijft aanslepen, moet hij nu noodgedwongen zijn favoriete oldtimer verkopen. “Het doet pijn dat het bedrijf maar niet wil erkennen dat ons leven overhoop is gegooid.”