Meer dan 20 miljard euro is geïnvesteerd in de staatsbon. Een waanzinnig succes, en dat komt omdat veel mensen de lage spaarrentes van hun bank willen vermijden. Maar zijn er nu nog alternatieven? “Zeker”, zegt ‘Vrolijke Vrek’ Ewoud Huysmans in onze actuapodcast De Insider. “De staatsbon in Duitsland is zelfs nog voordeliger.”