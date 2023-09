“We willen Zeno Debast houden”: Brian Riemer hoopt de laatste dag van de transferperiode zonder verrassingen door te komen

Een twaalf op twaalf en een koppositie hebben ze al. Zondag gaan de troepen van Riemer op zoek naar een 15 op 15. Al zal het niet gemakkelijk worden. Bovendien is het vandaag transfer deadline day. Zien we na het verrassend vertrek van jeugdproduct Butera nog spelers Brussel verlaten? Dan kijken we vooral naar Debast, Amuzu en in mindere mate Arnstad. “We willen Zeno Debast houden.”

Het is transfer deadline day – althans voor de topcompetities toch- dus beginnen we bij wat iedereen wil weten: blijft Debast? En wat met Francis Amuzu die nog wil vertrekken? Volgt Arnstad zijn maatje in het middenveld Kana richting Kortrijk? Coach Brian Riemer hoopt alleszins op geen al te grote verrassingen. “We hadden de controle in deze mercato. We versterkten de selectie waar we wilden en hopen de dag zo ook af te sluiten. Maar het blijft met twee woorden spreken, ik kan niet met 100 procent zekerheid zeggen dat er niets meer zal gebeuren.“

De lopende transferdossiers

Dat wil dus zeggen dat Zeno Debast ook volgend jaar in Brussel blijft en niet naar Eindhoven vertrekt? “Inderdaad, we willen hem niet verkopen. Maar –zo spreekt hij met twee woorden- je weet nooit in het huidige klimaat. Als er een bod van, en ik zeg maar iets, 50 miljoen binnenkomt, kunnen we niet anders dan verkopen.” Behoudens grote verrassingen is Anderlecht dus van plan zijn goudhaantje te houden. Of er moet in de laatste uren van de transfermarkt nog een monsterbod binnenkomen.

© Isosport

Dat de Belgische transferperiode pas sluit op zes september en niet deze avond zoals in de topcompetities vindt Riemer overigens een goede zaak. “Voor de clubs uit de Jupiler Pro League is het een voordeel. Zo kunnen ze anticiperen op late vertrekkers of onverwachte blessures. Bovendien zullen zich er nog opportuniteiten voordoen. Maar eerlijk is het niet echt. Volgens mij moeten de transferperiodes over de verschillende competities gesynchroniseerd worden. Net hetzelfde met de FInancial Fair Play regels. Het is gewoon niet eerlijk dat in sommige landen ploegen wel bestraft worden en in andere niet. Zeker als we op dezelfde spelers jagen”, besluit Riemer.

Blijft Amuzu en wat met Arnstad?

Over naar Francis Amuzu dan. De winger aast op een transfer. Maar Anderlecht wenst nog altijd de volle pot. Riemer beschrijft de situatie zo: “De speler wil weg, en wij gunnen hem de transfer. We willen hem zeker niet tegenhouden. We hebben een heel goed contact met zijn entourage en de geïnteresseerde clubs (Olympiakos en Nottingham Forrest, red.) maar kwamen nog niet tot een overeenkomst. Het wordt een dubbeltje op zijn kant, ik acht de kans op fifty/fifty dat hij nog vertrekt.” Lees: Anderlecht houdt het been stijf en wil de gevraagde acht miljoen. “Of er een vervanger komt indien Amuzu vertrekt? Niet per se. We hebben nog genoeg mogelijkheden om de flanken te bezetten. We kunnen Sardella laten opkomen en ook Lonwijk houdt ervan in de diepte te lopen. Maar als we de mogelijkheid krijgen om de selectie te versterken, zullen we dat zeker niet nalaten.”

© BELGA

Kristian Arnstad dan. De jonge Noor werd de laatste twee matchen uit selectie gelaten en lijkt dus te mogen vertrekken. Riemer spreekt dat alvast tegen: “We kijken naar wat elke speler individueel nodig heeft. Arnstad stond in de basis tegen Union en speelde ook tegen Sint –Truiden. Kristan kende helemaal geen slecht seizoensbegin. De bedoeling is om Arnstad te houden.” Waarna hij de vergelijking maakt met de situatie van Kana, die na het verlengen van zijn contract voor een jaar naar Kortrijk trok. “Ik heb sinds mijn aankomst, door blessures van Kana, nooit volledig met hem kunnen werken. Maar zijn uitleenbeurt is een goede zaak voor iedereen. Hij krijgt zo de wedstrijdminuten die wij hem niet konden geven en blijft toch bij de club. Want één ding is zeker: we geloven nog altijd sterk in hem.”

Voor het eerst sinds 2016-2017 een 15 op 15?

Over naar de match van zondag dan. Anderlecht kan er voor het eerst sinds januari 2017 een reeks van vijf gewonnen wedstrijden op rij neerzetten. Al zal het niet simpel worden. “Genk speelde dan wel een zware Europese uitwedstrijd (147 minuten speeltijd, red.), toch ben ik ervan overtuigd dat ze klaar zullen zijn”, blijft Riemer op zijn hoede. “Het wordt een zware match, Genk heeft veel kwaliteiten. En toch moeten we vooral naar onszelf kijken. Maar we hebben veel zelfvertrouwen.” Riemer is een hobbykok dus vergelijkt hij zijn ploeg met een cake: “Het deeg is perfect gelukt, nu moeten we alleen de versieringen en de glazuur in orde maken.” Lees: de basis staat er, nu moet het spel nog beter worden. “Gelukkig zaten de resultaten de voorbije matchen mee en kunnen we blijven bouwen”, Besluit de Deense coach.

© BELGA

Het middenveld lijkt nog wat zoekende. Dat is geen verrassing want het werd op korte tijd helemaal verbouwd. Tegenover de openingsmatch tegen Union staan er met Delaney, Rits en Leoni drie nieuwe namen. “Dat is zoals in de liefde. Je moet eerste elkaar beter leren kennen voor je trouwt. Delaney en Rits zijn hier nog maar net en ook Leoni komt eigenlijk nog maar pas piepen. Ze missen nog automatismen. Maar die komen er wel.”

Afsluiten doet Riemer met goed nieuws: iedereen is fit voor de wedstrijd tegen Genk. Of toch niet. “Louis Patris heeft een paar weken geleden zijn hand gebroken. Hij kan spelen, maar als hij verkeerd valt of een klap krijgt op een verkeerde plaats kan hij blijvende schade hebben. Ik heb dus beslist Patris niet in de selectie op te nemen. Dat is een persoonlijke beslissing en ik kan zeggen dat de speler er niet heel blij mee was.”