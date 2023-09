Spilfiguur in zaak-Pichal werd zelf 20 jaar geleden als kind via VT4-chatbox gelokt en misbruikt door twintiger

Reuben D.B. (34), de spilfiguur in de zedenzaak rond Sven Pichal, heeft na zijn arrestatie verklaard dat hij als kind zelf misbruikt werd. Dat blijkt te kloppen, want een twintiger kreeg twee jaar voorwaardelijk nadat hij zich in 2002 aan de musicalacteur vergreep.

Een jongen van dertien die in de knoop lag met zichzelf en zijn eigen seksuele geaardheid. Een jongen die op zoek ging naar antwoorden op zijn vragen, via zijn grote hobby, het chatten. Zo werd Reuben D.B. (34), de hoofdverdachte in het zedenonderzoek rond radiomaker Sven Pichal (44), in 2002 door zijn eigen vader in de krant omschreven. Een gewone jongen, nochtans. Maar een puber, die op zoek was.

Reuben D.B. was nog maar een kind toen hij via de chatbox van tv-zender VT4 contact legde met een 22-jarige man. Die overtuigde hem in die periode al snel om af te spreken in het Antwerpse. “De man had mijn zoon meteen gevraagd om in zijn wagen te stappen en mee te gaan naar zijn woning. Daar nam hij mijn zoon direct mee naar de slaapkamer”, zo getuigde zijn vader in de krant.

De twintiger werd na de feiten opgepakt en verscheen voor de rechtbank. In maart 2003 werd hij voor het misbruik veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel, zo wordt vrijdag aan onze redactie bevestigd.

Hoewel Reuben D.B. twintig jaar geleden als slachtoffer werd erkend, wordt hij vandaag zelf als verdachte beschouwd in een zaak rond zedenfeiten. Het gerecht ziet hem namelijk als de spilfiguur in een ernstig dossier rond het verspreiden van extreme beelden van kindermisbruik. Hij werd op 11 augustus gearresteerd nadat bleek dat hij te gretig strafbare beelden van minderjarigen rondstuurde en zelfs toonde op café. Tijdens zijn ondervraging na zijn arrestatie verwees Reuben D.B. volgens onze informatie zelf naar zijn verleden als slachtoffer. “Ik kick niet op die beelden en voel me niet aangetrokken tot minderjarigen, maar ik herken me er in. Ik werd zelf misbruikt”, zo klinkt zijn verhaal.

De musicalacteur uit Antwerpen ging de laatste tijd door een moeilijke periode, verklaren kennissen van hem. In zijn verhoor stelde hij dat hij met onverwerkte trauma’s kampte. Zijn advocate Issabel De Fré zegt dat haar cliënt zich bewust is van een “ernstige problematiek”. “Er wordt gezocht naar de gepaste hulp”, zegt zij.

Twee jaar geleden diende Reuben D.B. opnieuw een klacht in bij het gerecht als slachtoffer van seksueel misbruik, deze keer door zijn stiefbroer. Volgens de aanklacht ging het om feiten toen hij elf was. Die klacht werd uiteindelijk geseponeerd, volgens onze informatie wegens gebrek aan bewijzen.

