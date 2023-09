Poetin: “Rusland is onoverwinnelijk, net als in de Tweede Wereldoorlog”

Rusland is vandaag even “onoverwinnelijk” als tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft president Vladimir Poetin vrijdag via een videoverbinding vanuit het Kremlin aan Russische jongeren verklaard bij de start van het nieuwe schooljaar.

“Ik begrijp waarom we hebben gewonnen tijdens de Grote Patriottische Oorlog”, verwees hij naar de rol van de Sovjet-Unie in de nederlaag van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Omdat het onmogelijk is om een volk met een dergelijke geestesgesteldheid te verslaan. We waren absoluut onoverwinnelijk. En dat zijn we vandaag nog steeds”, zo deelde de Russische president mee.

Poetin vertelde ook over de brieven die zijn vader, die meevocht tijdens de Tweede Wereldoorlog, had uitgewisseld met zijn grootvader. De president gaf aan dat hij onder de indruk was van de vastberadenheid die daaruit sprak. “En vandaag vormen zulke gezinnen de overgrote meerderheid” van de bevolking, klinkt het nog.

Nieuw geschiedenishandboek

Poetin verwijst in zijn toespraken wel vaker naar de Tweede Wereldoorlog. Rusland probeert de invasie in Oekraïne voor te stellen als een strijd tegen anti-Russische neonazi’s. Hij meent ook dat het bezette oosten en zuiden van Oekraïne historisch gezien Russisch grondgebied zou zijn dat nooit bij Oekraïne had mogen horen, net als de Krim.

Russische leerlingen zullen dit jaar onderwezen worden op basis van een aangepast geschiedenishandboek. Dat is volgens critici bedoeld om “de woede tegen Oekraïners op te wekken” en om toekomstige dienstplichtigen uit te leggen “waarom ze uniformen en laarzen aantrekken”.

(Lees verder onder de afbeelding)

© EPA-EFE

Ook in Oekraïne zijn kinderen vandaag begonnen aan het nieuwe schooljaar, inmiddels hun tweede schooljaar in oorlogstijd. Sommige scholen richtten ondergrondse klaslokalen in om beschermd te blijven van beschietingen. Veel kinderen, in binnen- en buitenland, volgen voor het vierde jaar op rij online les en zagen hun schooljaren getekend door covid-19 en de Russische invasie.

LEES OOK. Onze man sprak met de volgende op de hitlist van Poetin: “Ik overleefde al twee moordpogingen, maar het schrikt mij niet af”

Russische luchtaanvallen hebben al 1.300 scholen verwoest sinds de Russische president Vladimir Poetin in februari 2022 zijn grootschalige invasie in Oekraïne startte. Dat tonen gegevens van het Kinderfonds van de Verenigde Naties.