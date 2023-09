Deadline verstreken, maar kluizenaar André (78) en zijn caravans zijn nog altijd niet weg: “Hij moet vertrekken, dat staat vast”

De 78-jarige kluizenaar André H. staat nog altijd aan de oever van het Spierekanaal op een stuk grond van de Vlaamse Waterweg. Ondanks het akkoord dat zes maanden geleden werd bereikt bij de vrederechter dat hij tegen 31 augustus zou vertrekken. André H. verblijft al vier jaar op dezelfde plek, die in de loop van de tijd ontaardde in één grote vuilnishoop met het nodige ongedierte. “Het is aan de Vlaamse Waterweg, eigenaar van het perceel, om nu stappen te ondernemen om hem daar weg te krijgen.”

De kluizenaar woont nu al vier jaar op een spie grond aan een pijler van de brug tussen Spiere en Warcoing, een stuk grond dat toebehoort aan de Vlaamse Waterweg. Eind december 2022 kreeg hij te horen dat hij er niet langer meer kon verblijven. Begin 2023 werd de plaats gesaneerd en bleef enkel de caravan over.

In februari was er een verzoeningsvergadering voor de Kortrijkse vrederechter waar de drie betrokken partijen aanwezig waren. Daar werd een akkoord bereikt dat de kluizenaar zou vertrekken voor 31 augustus. In ruil zou de gemeente Spiere-Helkijn zijn papieren in orde maken, zodat hij zijn pensioen kon ontvangen.

Tweede caravan

“Jammer dat de tegenpartij zijn deel van het akkoord niet is nagekomen”, zegt Willy Glorieux, schepen van Sociale Zaken en Welzijn in Spiere-Helkijn. “Wij van onze kant bezorgden hem een referentieadres, zodat hij zijn pensioen zou kunnen ontvangen. Maar in plaats van te vertrekken, heeft hij er een paar maanden geleden zelfs een tweede caravan bijgezet. De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse Waterweg, want het perceel is hun eigendom”, aldus Willy Glorieux.

“Ik vermoed dat de Vlaamse Waterweg snel een gerechtsdeurwaarder zal sturen en de oudste caravan zal laten verwijderen. De andere caravan, waarin de man op dit moment verblijft, is nog mobiel en kan verplaatst worden. Misschien is het een idee om de caravan te verplaatsen naar Péruwelz, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Daar heeft hij nog een vervallen woning en een stuk grond in deelgemeente Brasménil. Maar dat hij moet verdwijnen, dat staat wel vast”, zegt schepen Glorieux.