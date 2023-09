Oekraïens eliteteam van sluipschutters heeft het op Russische commandanten gemunt: “Wij zijn onzichtbaar”

“Wij werken in alle stilte, wij zijn onzichtbaar”, vertelt een teamlid, dat zich Fisher laat noemen, in Wall Street Journal (WSJ). Samen met zijn eliteteam van scherpschutters, dat zich Devils and Angels laat noemen, eist hij een steeds belangrijkere rol op in de oorlog die woedt in zijn thuisland.

Zij hebben niet als doel om de vijandelijke verdedigende linies te doorbreken. Wat zij wel proberen, is de vijandelijke troepen demoraliseren en chaos en onrust zaaien. Daar hebben ze een heel specifieke tactiek voor: alleen hooggeplaatste militairen vanop afstand doodschieten. Nu er maar weinig beweging is aan de frontlinies, kunnen zij redelijk rustig hun gang gaan.

Verwarring

“Als je in de aanval gaat en je luitenant wordt plots uitgeschakeld, dan is je hele eenheid verward”, zegt Robert Scales, militair historicus en majoor-generaal op rust in het Amerikaanse leger, in WSJ. “Zelfs het doden van de leider van een kleine eenheid kan daarvoor zorgen. Die uitschakelen kan de eenheid meteen een vogel voor de kat maken.”

Dat heeft alles te maken met de hiërarchie binnen het Russische leger. De leiders dulden er weinig inspraak van soldaten, dus weten zij ook vaak niet meteen wat gedaan wanneer hun leidinggevende in het midden van de strijd geneutraliseerd wordt. Bovendien zijn de hooggeplaatsten makkelijk te herkennen, bijvoorbeeld aan hun meer opvallende uniformen en laarzen.

Bachmoet

Trainen doet het team in de buurt van Bachmoet. Heuvelachtig terrein, dat zich perfect leent tot hun bezigheid. “Dat is het paradijs voor scherpschutters”, zegt Scales nog. Gewoonlijk werken ze in teams van twee. De ene onderzoekt de omstandigheden, zoals de wind en de afstand tot de vijand, en de andere lost de schoten. Wanneer het rustig is, slaapt de ene en waakt de andere.