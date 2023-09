Hannes Van der Bruggen begrijpt waarom tegenstanders het haten om tegen Cercle te voetballen: “Ik zou dat ook niet graag doen”

Het is voor elke trainer een uitdaging om vroeg of laat de groen-zwarte code te kraken, maar voor de Cercle-spelers en vice-kapitein Hannes Van der Bruggen mag het nog even duren. De ervaren middenvelder blikte aan de vooravond van de komst van Westerlo nog even terug op de zege op Stayen. “We hebben STVV ver van ons doel gehouden. In de eerste helft waren we in de recuperatie niet zuiver genoeg, waardoor we te weinig kansen konden afdwingen. Na de rust ging dat beter en wonnen we verdiend. Het is simpel: als we spelen volgens onze principes, is het voor elke ploeg moeilijk tegen ons.”

Spelers en coaches horen het na zowat elke match zeggen door de tegenstander: ‘We haten het om tegen jullie te spelen, zo ambetant’. Hannes Van der Bruggen kan er goed om lachen. “We vatten dit echt wel op als een compliment. Het behoort gewoon tot ons spel om de tegenstander geen seconde rust te geven. We vliegen op elke speler en elke bal. Ik denk niet dat er één ploeg ter wereld graag zo bekampt wordt. Dat is echter onze sterkte en we buiten dat prima uit. Het is ook onze verdienste dat we dit negentig minuten kunnen volhouden. Nee, ik zou ook niet graag tegen ons spelen.”

Geen garanties

Zelf mag hij dan al 30 jaar zijn, de Oost-Vlaming uit Erpe-Mere kan het nog altijd goed belopen en door de blessure van Abu Francis stijgen zijn speelkansen ook. “Een voordeel? Nee, ik zie dat echt zo niet. Ik deed ook mee tegen Charleroi. We wonnen en ik speelde een goede partij, maar een week later zat ik wel op de bank. Het kan dus allemaal heel snel veranderen.”

En gelijk kreeg Van der Bruggen deze week, want het ziet er naar uit dat er geen koper wordt gevonden voor Lopes en met Félix Lemaréchal van Monaco kwam er een extra huurling bij. De jongeman van 20 heeft Ivoriaanse roots en is naar verluidt een talent die snakt naar minuten. De kern is dus weer wat breder geworden.

Hamvraag is nu ook of Alan Minda al de kans krijgt om te starten na zijn twee goede invalbeurten. Iedereen kwam fel onder de indruk van de jonge twintiger uit Ecuador. Nu al heeft men het over een sensatie. “Dat kan je beter niet te snel verkondigen”, vindt Van der Bruggen. “We moeten hem nog niet de hemel in schrijven. Hij is natuurlijk wel iemand met kwaliteiten. Alan is ontzettend snel op zijn eerste meter, maar laat hem toch maar eerst nog wat groeien. We hebben trouwens meerdere wapens. Kijk maar naar Yann Gboho en hoe hij zich in gunstige zin ontwikkeld heeft.”

Nee, Van der Bruggen maakte al te veel mee om nu naast zijn schoenen te gaan lopen. “Onze start is goed en mooi, maar het is nog vroeg. Vorig jaar begonnen we slecht en eindigden we goed, het mag nu niet omgekeerd worden. Nu willen we goed starten en goed eindigen. Ik gebruik niet graag clichés, maar het is belangrijker dat we focussen op ons spel en hoe we kansen afdwingen dan op onze klassering.”