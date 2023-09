Club Brugge-spelers verdeeld over loting in Conference League: van “leuk” tot “redelijk zwaar”

Bodø/Glimt uit Noorwegen, het Turkse Besiktas en Lugano uit Zwitserland: dat zijn de opponenten van Club in groep D van de Conference League. Een aantal reacties.

Brandon Mechele:“Dit is een leuke loting. Aan Besiktas hebben we goede herinneringen (Club wipte hen in 2014-2015 in de Europa League, red.). FK Bodø/Glimt is naar wat ik hoor zeggen een zeer goed voetballende ploeg. Zij spelen wel op kunstgras, dat kan misschien een klein nadeel zijn. FC Lugano ken ik nog niet echt, die moeten we nog analyseren.”

Hans Vanaken:“FK Bodø/Glimt ken ik niet zo goed, maar daar zal Hugo (Vetlesen, die overkomt van de Noorse club, red.) ons alles over vertellen. Besiktas is een stevige tegenstander, daar zal het een heksenketel zijn met vurige supporters en een zotte sfeer. Het zal daar een test worden voor ons om te zien wat we in die omstandigheden kunnen. Union heeft FC Lugano uitgeschakeld in de Europa League, dus ik denk dat dit al bij al een redelijk zware loting is. Maar we zijn Club Brugge, dus we moeten uiteraard vol gaan voor die kwalificatie.”

Simon Mignolet:“Bodø/Glimt is een verre verplaatsing. De weersomstandigheden kunnen daar parten spelen. Het zal een leuke match worden voor Hugo om terug te keren, hij zal ons ook wel hun sterktes en zwaktes tonen. Besiktas was eigenlijk de te vermijden club uit pot 3. Het is een sterke ploeg, dat is het altijd al geweest. Ik denk dus dat dat onze stevigste tegenstander zal zijn met een helse sfeer bij hen. Da’s leuk om in te spelen, maar wel moeilijker richting kwalificatie. Lugano vind ik nog onduidelijk. Ze gingen eruit tegen Union, maar hadden zich natuurlijk wel gekwalificeerd voor die voorrondes van de Europa League. Lugano is dus niet de leukste tegenstander uit pot 4. Maar als Union ze kan kloppen, dan moeten wij ook sterk genoeg zijn om van hen te winnen.”

Maxim De Cuyper:“Het is uitkijken naar enkele zware verplaatsingen. Besiktas wordt niet gemakkelijk. Als je derde wordt in Turkije, dan behoor je daar tot de topploegen. Het is een ploeg met een sterke thuisreputatie en veel Europese ervaring. Het is uitkijken naar de sfeer, ik ben vorig seizoen naar Besiktas-Fenerbahçe gaan kijken en dat was best indrukwekkend. De fans nemen best oordopjes mee. Deze groep is geen cadeau, maar we moeten geloven in onze eigen kwaliteiten net zoals tegen Osasuna. En dan hebben we een mooie kans om door te gaan.”