Ex-agent die vriendinnetje van dochter betast in zwembad, veroordeeld voor verkrachting: “Ze draagt dit trauma voor altijd met zich mee”

De dader, een criminoloog van opleiding, trok op 5 januari 2020 met het meisje en zijn dochter naar het zwembad. In het golfslagbad sloeg hij toe door met zijn handen onder het badpak van het slachtoffertje te zitten. Ook toen het kind bij hem thuis onder een deken in de zetel zat, terwijl ze samen met de dochter naar tv keken, kon hij zijn handen niet thuishouden.

Tiktok

Toen de moeder van het slachtoffertje opmerkte dat de Tiktok-video’s van haar dochter likes kregen van de zeventiger, ging de bal aan het rollen. Ze sprak haar dochter aan, die meteen vertelde wat er allemaal tijdens het zwemmen was gebeurd. “Het meisje had gewacht met haar verhaal te vertellen uit vrees om ruzie te krijgen met haar vriendin”, luidde het op het proces.

In het vonnis oordeelde de rechter dat het slachtoffertje zeer consequent en geloofwaardig was met haar verklaring. Ook zag de rechter geen enkele reden waarom een meisje van negen jaar dit allemaal zou verzinnen. “Als criminoloog weet hij goed wat zulke feiten teweeg kunnen brengen, en toch pleegt hij die”, hekelde de advocaat van het slachtoffer op het proces. “Dit is een trauma dat het meisje voor altijd met zich meedraagt. Dat de man alles ontkent, toont aan dat hij een gevaarlijk iemand is.”

Ernstig ziek

De ontkenning van de Hasselaar op het proces was tevergeefs. Hij wees er op dat het meisje na het zwemmen toch nog bij hem thuis wilde blijven eten en dat ze later nog naar een verjaardagsfeestje van zijn dochter is geweest. “Beklaagde kon zijn seksuele driften niet onder controle houden. Hij hield geen enkele rekening met de negatieve effecten van zijn gedrag op de vriendschap tussen zijn eigen dochter en het slachtoffer”, aldus de rechter in het vonnis.

De rechtbank legt hem nu 40 maanden cel en 5 jaar ontzetting uit de rechten op. Ondanks zijn blanco strafblad komt hij niet in aanmerking voor deels uitstel van straf. Dat de dader zwaar ziek is door een slepende ziekte, was evenmin een argument om er goedkoper vanaf te komen. “De ernst van de feiten maakt dat een uitstel niet gepast is”, aldus het vonnis.

Aan het slachtoffer en haar familie is de veroordeelde een schadevergoeding van 12.760 euro verschuldigd. De gerechtskosten van 2.302 euro zijn eveneens voor zijn rekening. Na de uitspraak van het vonnis vroeg het openbaar ministerie vrijdag de onmiddellijke aanhouding van de man wegens vlucht- en recidivegevaar. De rechtbank ging hier niet op in.