Rusland vindt ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ ingaan tegen Russische normen en waarden

De Russische staatssecretaris van Cultuur, Andrej Malysjev, vindt de films ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ niet geschikt om in eigen land te vertonen. De bioscoophits gaan volgens hem namelijk in tegen de “spirituele en morele waarden” van Rusland, meldt het Russische staatspersagentschap TASS.

“Wij geloven dat de films Barbie en Oppenheimer voor onze inwoners niet de standaard halen die door de regeringsleider is gesteld om de traditionele Russische spirituele en morele waarden te behouden”, vindt de staatssecretaris. Hij is van mening dat de Russen beter hun dosis entertainment kunnen krijgen van zelfgemaakte films als de animatiefilm ‘Cheburashka’ en ‘The Challenge’, over een chirurge die een astronaut moet opereren in de ruimte.

Barbie en Oppenheimer zijn buiten Rusland wereldwijd een enorme hit. De twee films kwamen afgelopen zomer gelijktijdig uit en beheersen sindsdien het bioscoopbeeld.

