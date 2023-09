Vier combi’s vernield en twee agenten gewond bij waanzinnige achtervolging, bestuurder toch niet vrijgelaten na consternatie bij politiemensen

Een achtervolging donderdagnacht in Brussel is uitgedraaid op een wilde rodeo waarbij de vluchter in een gestolen auto uiteindelijk kon gearresteerd worden. In totaal werden vier combi’s vernield en raakten twee agenten gewond. Pas nadat de politie bij het parket bleef aandringen op zijn arrestatie, besliste het parket de man ter beschikking te stellen.