Club Brugge weigert bod van dertig miljoen van Chelsea voor Antonio Nusa

Het bracht Club zelfs niet in de verleiding. Chelsea had dertig miljoen euro veil voor Antonio Nusa (18), maar blauw-zwart legde de aanbieding naast zich neer.

Geld is klaarblijkelijk geen probleem voor Chelsea. De Londense club deed deze zomer voor meer dan 450 miljoen euro aan transfers - het haalde zo ook Romeo Lavia -, maar er lag blijkbaar nog ergens een zak met cash in een hoekje op Stamford Bridge. In de laatste uren van de transferperiode meldde Chelsea zich dan ook op Jan Breydel met een bod voor supertalent Antonio Nusa. ’t Was meteen een stevige aanbieding: het ging om maar liefst dertig miljoen euro.

Naar Belgische normen is dat een monsterbedrag - enkel Charles De Ketelaere werd voor meer centen verkocht. Maar in Brugge viel men toch niet van zijn stoel: de clubleiding is zich ervan bewust dat het met Nusa goud in handen heeft. De Noorse flankaanvaller staat bekend als één van de grootste talenten van Europa. Dat Nusa geweldig kan voetballen, bleek ook tegen Osasuna: met een snedige invalbeurt deed hij de match kantelen.

Met andere woorden: het lijkt een kwestie van tijd voor Nusa méér waard is dan dertig miljoen euro. Dat weten ze ook in Chelsea, vandaar dat de Engelsen nu al wilden toeslaan. Chelsea was zelfs bereid om Nusa nog één jaar in Club te laten voetballen, in de hoop dat dat blauw-zwart en de speler zou kunnen overtuigen om overstag te gaan, maar dat bleek ijdele hoop. Club stuurde Chelsea wandelen.

© BELGA

Nusa zelf stond evenmin te springen om Olympia nu al te verlaten. De speler heeft eerder aangegeven dat het zijn prioriteit is om zo veel mogelijk speelminuten te maken. In zijn ogen is er geen betere plek dan Club om zich te ontwikkelen.

Het is wel maar de vraag of Club nog langer dan één seizoen van Nusa zal kunnen genieten. Dit bod viel nog te weigeren - Club heeft de centen niet nodig -, maar als Nusa stappen blijft zetten en er de komende maanden nog zottere bedragen op tafel komen, zal een transfer misschien wel bespreekbaar zijn. Het zijn zorgen voor later: nu moet elke voetballiefhebber vooral tevreden zijn dat Nusa nog een tijdje in België te bewonderen is.

Yaremchuk op uitleenbasis naar Valencia

Roman Yaremchuk (27) heeft het land wel verlaten. De aanvaller uit Oekraïne poseerde met het shirt van Valencia. De Spaanse club leent de spits tot het einde van het seizoen. Bij Club kon de man van zestien miljoen euro zich nooit doorzetten.

“Ik ben blij hier te zijn, het is een grote club”, aldus Yaremchuk in een eerste reactie. “Dit is een mooie kans voor mij.” Club Brugge duimt mee: het heeft er alle baat bij dat Yaremchuk in Spanje weer de beste versie van zichzelf wordt.

Tot slot nog dit: inkomend valt het niet uit te sluiten dat Club nog een bijkomende verdediger aanwerft. Het is een publiek geheim dat de defensie van Club een kwaliteitsinjectie kan gebruiken.