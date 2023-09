Hij smeekte nog om water: Amerikaans jongetje (12) sterft op school “nadat hij gedwongen werd rondjes te lopen als straf”

In de Amerikaanse staat Californië is een jongen van 12 jaar oud in elkaar gestuikt tijdens de les lichamelijke opvoeding. Hij smeekte nog om water vooraleer hij instortte en voor verzorging werd overgebracht naar een ziekenhuis, maar bezweek vermoedelijk aan een hartstilstand.

Yahshua ‘YaYa’ Robinson, een leerling van de Canyon Lake Middle School in Lake Elsinore, een plaatsje tussen Los Angeles en San Diego, viel dinsdag even voor de middag op de grond en reageerde niet meer.

Volgens Amarna Plummer, een tante van het slachtoffer, liep hij rondjes in onaangepaste kledij, terwijl het buiten meer dan dertig graden Celsius was. “Hij zei nog tegen de leraar dat hij dorst had en dat hij niet goed kon ademen, maar als straf moest hij rondjes lopen”, beweert de tante in Amerikaanse media. Er wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de 12-jarige jongen om de precieze doodsoorzaak te achterhalen.

LEES OOK. Al meer dan 1 miljoen euro ingezameld voor 8-jarige Asa die vanaf zijn nek verlamd is door een verdwaalde kogel

Zijn ouders Janae en Eric Robinson laten weten geschokt te zijn door het plotse overlijden van hun zoon. “Yahshua was een getalenteerde en liefdevolle jongen en had een mooie toekomst voor zich”, klinkt het. De tante van het slachtoffer heeft via GoFundMe een geldinzamelingsactie op poten gezet om de ouders en hun drie andere kinderen te steunen. Met de crowdfunding werd inmiddels meer dan 50.000 dollar opgehaald.