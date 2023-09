‘Verkeerde Guy’ werd wereldberoemd toen hij door misverstand live op BBC belandde, maar nu wil hij daar vergoeding voor

Het moet één van de meest hilarische interviews ooit zijn. Guy Goma kwam zeventien jaar geleden solliciteren voor een job als IT’er bij de Britse openbare omroep, maar dankzij een bizarre opeenvolging van toevalligheden belandde hij uiteindelijk in een live interview op het journaal.

In afwachting van zijn sollicitatiegesprek werd Guy Goma gevraagd om even plaats te nemen in de ontvangstruimte. Op hetzelfde moment had de redactie van BBC News 24 evenwel een afspraak gemaakt met een andere Guy, Guy Kewney. Die laatste zou als computerexpert duiding komen geven bij het proces van de platenmaatschappij van The Beatles tegen techbedrijf Apple.

Toen iemand van News 24 zei dat ‘Guy’ mocht meekomen, was Goma evenwel de enige die opstond. Tot zijn eigen verbazing werd hij niet naar een kantoor geleid voor een sollicitatiegesprek, maar wel naar een televisiestudio. Niemand van de redactie had door dat ze de “wrong Guy” mee hadden genomen en dus begon presentatrice Karen Bowermann nietsvermoedend aan het geplande interview. Goma deed zijn best om zich door te vragen heen te worstelen, maar het was duidelijk dat hij geen idee had waar het juist over ging. De stress en paniek waren van zijn gezicht af te lezen.

Geen cent gezien

De beelden van het absurde interview, dat dateert van begin mei 2006, worden zeventien jaar later nog steeds gretig bekeken op YouTube. Ook de BBC zelf kan er ondertussen mee lachen en zendt het fragment geregeld nog eens uit. Maar Goma, die uiteindelijk nooit bij de BBC aan de slag ging, wil daarvoor boter bij de vis.

In de podcast “Accidental Celebrities” zegt Goma dat hij zelfs overweegt om naar de rechtbank te stappen, omdat hij nooit royalty’s heeft gekregen voor de video. “Ze gebruiken het al bijna twintig jaar en hebben mij er nooit een cent voor gegeven”, aldus Goma, die de BBC zelf al heeft proberen te contacteren, maar daarop geen antwoord kreeg.

De 54-jarige man werkt ondertussen bij een instelling voor mensen met leerproblemen. Hij zegt in de podcast ook dat hij van plan is een boek te schrijven over zijn ‘two minutes of fame’.