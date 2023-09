Carrefour moet vijgenconfituur uit de rekken halen wegens stukjes plastic

Carrefour haalt vijgenconfituur van het merk Reflets de France uit de handel. Er zijn mogelijk stukjes plastic aanwezig in de confituur. Dat meldt de supermarktketen en bevestigt het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

Na een controle wordt het product Confiture de figues de Provence van het Merk Reflets de France, verkocht in diverse Carrefour-winkels in België, uit de verkoop gehaald. Aan consumenten die het product in hun bezit hebben, wordt gevraagd om het niet te consumeren en het terug te brengen naar hun verkooppunt, waar het terugbetaald wordt.

Het gaat om het product Confiture de figues de Provence van 325 gram van het merk Reflets de France, met EAN code 3245390029775 en vervaldatum (THT) 01/03/2025.

Voor meer informatie kunnen klanten terecht bij de klantendienst van Carrefour België op het gratis nummer 0800/910.11, van maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 20.00 uur.