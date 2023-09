Moeder en twee kinderen naar ziekenhuis door CO-intoxicatie

In de Brusselse gemeente Jette zijn vrijdagnamiddag een moeder en haar twee kinderen bevangen geraakt door een CO-intoxicatie. Alle drie werden ze overgebracht naar het ziekenhuis, al verkeerde geen van hen in levensgevaar. Oorzaak van de intoxicatie was een niet-conforme waterverwarmingsinstallatie. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De 112-noodcentrale kreeg donderdagnamiddag omstreeks 15.50 uur een oproep vanuit de Leopold Procureurstraat in Jette voor een medische interventie. Toen de ambulanciers ter plaatse kwamen, ging hun CO-melder meteen af.

“Ze hebben daarop versterking gevraagd van de brandweer en een MUG-team, de bewoners geëvacueerd en alle ramen in het appartement geopend”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Na onderzoek door de MUG-arts bleek dat de moeder van het gezin en de twee kinderen, geboren in 2014 en 2017, bevangen waren door CO. De kinderen werden overgebracht naar het Brugman-kinderziekenhuis, en de moeder naar het Brugman-Horta-ziekenhuis. De vader was ongedeerd gebleven.”

De oorzaak van de intoxicatie lag bij de waterverwarmer in de flat, aldus de brandweerwoordvoerder: “Die was niet conform geïnstalleerd en de afvoer van de verbrandingsgassen verliep niet zoals het hoort. Sibelga heeft de installatie in het hele gebouw nagekeken, en ook daar bleek één en ander aan te schorten, zodat de gastoevoer naar het hele, drie verdiepingen tellende gebouw is afgesloten tot de problemen aan de installatie verholpen zijn.”

Tips

De brandweer geeft vier tips om CO-vergiftigingen te voorkomen. “Laat een conform apparaat plaatsen door een erkende technieker, en laat het jaarlijkse onderhoud en de verplichte controles uitvoeren. Laat ook de afvoer van de verbrandingsgassen nakijken en zorg voor een natuurlijke ventilatie en de aanbreng van verse lucht. Plaats gehomologeerde CO-melders, en reageer in geval van symptomen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn, plotselinge vermoeidheid, zonder jezelf in gevaar te brengen. Open de ramen, evacueer de aanwezige personen en vraag om bijstand aan de noodcentrale 112.”