Vijfde Proud Boy veroordeeld tot 10 jaar cel voor aanval op agent bij bestorming Capitool

Een lid van de Amerikaanse extreemrechtse groep Proud Boys is vrijdag veroordeeld tot 10 jaar cel voor zijn aandeel in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Dat melden de Amerikaanse media. Dominic Pezzola sloeg met een schild van de oproerpolitie een ruit in van het parlementsgebouw waardoor de eerste relschoppers het gebouw konden betreden terwijl de Congresleden geëvacueerd werden.

Pezzola was een van de vijf Proud Boys-leden die vervolgd worden voor de bestorming van het Capitool, maar hij is wel de enige die niet veroordeeld werd voor opruiende samenzwering. Wel werd hij schuldig bevonden aan onder meer het aanvallen van een politieagent, het stelen van een politieschild en de vernieling van overheidsbezit.

De New Yorker vervoegde de Proud Boys kort voor 6 januari en werd door de leiders van de groep geprezen voor zijn gewelddadige acties tijdens een ander event enkele weken voor die bewuste 6 januari. Volgens de aanklagers hadden de leiders van de groep leden als Pezzola aangezet om in de frontlinie te staan van het geweld in het Capitool.

De 200 Proud Boys die op 6 januari 2021 naar het Capitool trokken wilden de bevestiging van de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden op uittredend president Donald Trump verhinderen. Donderdag werden Proud Boys-leiders Joseph Biggs en Zachary Rehl al veroordeeld tot 17 en 15 jaar cel.

Nationaal voorzitter en topman van de groep Enrique Tarrio krijgt zijn straf normaal gezien volgende dinsdag te horen. Hij was zelf niet in Washington DC op 6 januari omdat hij twee dagen voordien werd opgepakt voor het beledigen van de Black Lives Matter-beweging. Hij koos volgens de aanklagers daarom Biggs en Ethan Nordean, die eveneens vandaag zijn straf moet kennen, om de groep in zijn plaats te leiden.

