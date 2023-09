YouTube-ster die opvoedingsadvies gaf, opgepakt wegens kindermishandeling

Ruby Franke, een YouTube-ster die video’s maakte met opvoedingsadvies, is in de Verenigde Staten opgepakt wegens kindermishandeling. Eerder werd ook haar YouTube-kanaal al offline gehaald.

Franke is bekend van haar eigen YouTube-kanaal “8 passengers”. Daarin gaf ze samen met haar man Kevin Franke een blik op hun manier van opvoeden. Tweeënhalf miljoen volgers keken naar de – soms heel harde – opvoedingstips van het koppel. Kritiek en geruchten over kindermisbruik zorgden ervoor dat het kanaal eerder dit jaar al offline werd gehaald.

Maar nu is Franke samen met haar zakenpartner en huisgenote Jodi Hildebrandt dus ook effectief gearresteerd. Eén van Franke’s zes kinderen kon woensdag via een raam ontsnappen uit hun huis in Utah. De 12-jarige zoon, die helemaal uitgehongerd was en duct-tape rond zijn armen en enkels had, klopte aan bij één van de buren. Die verwittigden meteen de politie.

In het ziekenhuis werd vastgesteld dat het kind zwaar ondervoed was en snijwonden had van een touw waaraan hij had vastgezeten. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Fox13 werden tijdens een huiszoeking nog twee kinderen in gelijkaardige toestand aangetroffen.

In één van haar YouTube-video’s had Franke al eens gezegd dat haar kinderen soms geen eten krijgen als straf. Een uitspraak die toen al tot verschillende klachten van kindermisbruik leidde, maar Franke liet toen verstaan dat haar uitspraken uit de context waren getrokken. Een van haar zonen zou naar verluidt ook maandenlang op een zitzak hebben moeten slapen.