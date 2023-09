Zaak Tedesco-Courtois nog niet van de baan: “Het belangrijkste is dat hij snel beter wordt”

De zaak rond Thibaut Courtois, die voor de interland in Estland zonder toestemming van de bondscoach de selectie verliet, is nog niet opgelost.

Technisch directeur Franky Vercauteren trok naar Madrid om met de nationale nummer één te praten, maar het kwam nog niet tot een oplossing.

“Ik leef vooral mee met zijn blessure”, aldus Tedesco. “Daarom wil ik vooral zeggen dat hij snel weer beter wordt en opnieuw kan spelen. Dat is het belangrijkste. We bleven in contact met hem. Franky sprak met hem in Madrid. Daarna wilde ik hem zien, maar dat is er niet van gekomen omdat hij uitgerekend dan geblesseerd raakte. Dat is de situatie.”

Tedesco durft zich nog niet uitspreken over de uitkomst. “We zullen zien. Het belangrijkste is nu die blessure. Hij moet snel weer beter worden. Dat is de prioriteit en de rest zullen we zien. Er staat geen deadline op.”

