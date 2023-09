Agent die quadrijder doodschoot, handelde volgens parket uit wettige zelfverdediging: “Bestuurder bracht voetgangers en zelfs automobilisten in gevaar”

Het parket is van oordeel dat agenten op 18 augustus in het Waalse Oupeye hebben gehandeld uit wettige zelfverdediging. Een quadrijder werd die dag neergeschoten door de politie en bezweek aan zijn verwondingen. Dat melden Franstalige media vrijdagavond.

De bestuurder van de quad had op 18 augustus in de Rue Perreau in Oupeye een geparkeerd voertuig geraakt. Vervolgens stapten twee agenten uit hun combi en sommeerden ze de dertiger te stoppen. Die probeerde meteen te vluchten. Toen hij tegenover de twee politieagenten stond, reed de bestuurder naar verluidt op één van hen in, en belandde met de quad bovenop de agent. De tweede agent loste daarop een schot, waarbij de dertiger in het hoofd werd geraakt.

“De politieagenten hebben alle arrestatietechnieken gebruikt”, verklaarde eerste substituut van de procureur des Konings Catherine Collignon vrijdag tijdens een persconferentie. “In eerste instantie hebben ze hun zwaailicht opgezet in de hoop dat de bestuurder zou stoppen. Ze hebben daarna hun voertuig zo geplaatst om de quad tegen te houden. Dat heeft de bestuurder duidelijk niet ontmoedigd, die daarop achteruitreed. Ze hebben uiteindelijk geprobeerd om hem vast te grijpen om hem van de quad te halen. Het is pas op dat moment dat de twee agenten, die bleven roepen dat hij moest stoppen, samen hebben beslist om hem te benaderen en hun wapen te tonen. Iedereen heeft gemeld dat de quadbestuurder te snel reed en voetgangers en zelfs automobilisten in gevaar bracht”, aldus Collignon.

Uit de expertise is ook gebleken dat er onder de quad sporen waren van kleding en huid, wat overeenkomt met de verklaringen van de politie, die zeiden dat de quad op de politieagent was terechtgekomen. Die vaststelling bevestigt ook de these van wettelijke zelfverdediging, aldus de procureur. Het onderzoek wordt nog voortgezet.

Na het overlijden van de man braken onlusten uit in Oupeye en Herstal en werden verschillende relschoppers opgepakt. Het parket riep op tot kalmte en waarschuwde dat elke daad van geweld, agressie of vandalisme bestraft zal worden. Serge Fillot (PS), de burgemeester van de gemeente Oupeye, moest ook onderduiken wegens doodsbedreigingen.

