Mark van Bommel over deadline day, de niet-selectie van Vermeeren en Alderweirelds blessure: “Niet zo ernstig als het eerst leek”

Drie keer Mark van Bommel op drie dagen tijd: meteen na de historische CL-kwalificatie, donderdag over de loting en vrijdag alweer in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Union (zondag 16u). Maar vervelen deed de coach van Antwerp allerminst. En hij had geruststellend nieuws over de blessure van Toby Alderweireld.

1 september, eerste schooldag. Daar had Mark van Bommel het níét over. Wel aan bod gekomen op zijn wekelijkse -nu ja, de derde op drie dagen tijd- persbabbel: transfer deadline day, de selectie van de Rode (en Jonge) Duivels, Alderweirelds blessure en de trip naar Union Sint-Gillis.

Over deadline day

“Gaan we ons nog versterken? Voorin en op de flanken hebben we veel keuze. Het aantal middenvelders en verdedigers is… (pauzeert) Wat moet ik daar op zeggen? De vraag is of we ons gaan versterken: ík denk het niet. Het kan wel. Maar moet je je op dit tijdsstip nog gaan versterken? Het gaat vaak om spelers die op de lijst staan, maar niet bovenaan. Anders hadden we al vroeger toegeslagen. Op het laatste moment gebeuren er nog veel transfers -koop en verkoop- maar ik denk dat wij rustig gaan blijven.”

Over mogelijke vertrekkers

Jean Butez en Arthur Vermeeren stonden deze mercato nadrukkelijk in de belangstelling van buitenlandse teams. Was de kwalificatie voor de groepsfase voor hen de trigger om zeker nog op de Bosuil te blijven?

“Of ze zondag nog voor ons spelen? In het voetbal kan je niets garanderen. Maar waar we nu mee bezig zijn, da’s voor iedere speler -en fan- mooi. Het is uniek wat we gepresteerd hebben. Veel van m’n spelers hebben nog nooit een groepsfase afgewerkt in de Champions League en gaan in situaties komen die ze nog niet hebben meegemaakt. Op dat niveau zet je nog sneller stappen.”

Over Duivels

“Eerst wil ik vooropstellen dat ik niet op de stoel van de bondscoach wil zitten. Zijn job is niet makkelijk. België heeft op dit moment veel goeie spelers en daar moet hij een selectie van maken. Alleen… Als Antwerpcoach zie ik Mandela (Keita, red.) en Arthur (Vermeeren, red.) elke dag bezig op training. En ik denk dat ze in staat zijn om op dat niveau te spelen. Maar uiteindelijk is het Domenico (bondscoach Domenico Tedesco, red.) die beslist en daar kan ik niks op zeggen, laat staan kritiek op hebben.”

“Dat ze (Vermeeren en Keita, maar ook doelman Senne Lammens, red.) wel bij de beloften zijn opgeroepen, is alleen maar goed. Het zijn EK-kwalificatiematchen, hè. Hoe meer ze spelen, hoe beter ze worden. Zeker jonge spelers.”

Over Alderweireld

“Ik kan absoluut geen termijn kleven op zijn schouderblessure, al kan ik je wel vertellen dat het niet zo ernstig is als het aanvankelijk leek. Toby is een topprof die zijn lichaam verzorgt en daarom -denk ik- sneller herstelt dan normaal. Buiten Toby zijn er overigens geen andere blessures te melden na die zware wedstrijd in Athene.”

Over Union

“Knap werk van hen dat ze er al twee jaar op rij erg dichtbij zijn (bij de titel, red.). Da’s echt niet evident. Vorig jaar hebben ze een mooie Europese campagne afgewerkt en ook aan dit seizoen zijn ze -afgezien van de match tegen KV Mechelen, je kan niet álles winnen- uitstekend gestart. Wat ik nu ga zeggen klinkt misschien raar: ze zijn hun beste spelers kwijt, maar het is een beter team geworden. Er zit meer discipline in het elftal. Waarmee ik niet wil zeggen dat Boniface -hij is goed begonnen bij Leverkusen- en Teuma niet voor het team werken. Het zijn uitzonderlijke spelers, maar het collectief bij Union is hechter dan vorig jaar. Wat hun match tegen KV Mechelen (4-0-nederlaag Achter de Kazerne, red.) me geleerd heeft? Dat ze te kloppen zijn.” (grijnst)