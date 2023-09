10-jarig Oekraïens kind van brug gegooid in Duitsland “omdat hij geen Russisch sprak”

In Einbeck, een gemeente in het noordwesten van Duitsland, is een tienjarige Oekraïense jongen aangevallen omdat hij geen Russisch sprak. De voorlopig onbekende dader zou de jongen onder meer over de reling van een brug hebben gegooid.

Volgens politierapporten was de jongen afgelopen zaterdag aan het spelen met enkele andere Oekraïense kinderen uit de buurt, toen ze plots werden aangesproken door een onbekende man. De man eiste dat ze Russisch zouden spreken in plaats van Oekraïens en zei ook dat niet Rusland, maar wel Oekraïne de oorlog was begonnen.

De man - die tussen de 40 en 45 jaar wordt geschat - zou een meisje van de groep aan de haren hebben getrokken en zich nadien hebben gericht op de tienjarige jongen. Volgens de rapporten hief de man de jongen op en gooide hem over de rand van een brug. Het kind belandde in een gracht en raakte daarbij gewond aan zijn voet en hoofd. Toen de jongen in de gracht lag, zou hij ook nog geraakt zijn geweest aan zijn rechterschouder door een glazen fles die de man naar hem toegooide.

Nadien vluchtte de man weg. De politie probeert de onbekende dader nu terug te vinden. Er is een onderzoek opgestart naar poging tot doodslag.