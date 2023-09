Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales wil niet opstappen: “Ik ben slachtoffer van lynchpartij”

Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, is nog altijd niet van plan op te stappen. Hij zei vrijdag dat hij blijft vechten om zijn naam te zuiveren, na het veelbesproken incident na de finale op het WK voor vrouwen. “Ik herhaal: alles gebeurde met instemming van beide partijen, zowel de liefdevolle knuffels als het daaropvolgende afscheid vol liefdevolle wederzijdse gebaren.” Eerder op de dag raakte bekend dat de Spaanse sportrechtbank TAD een disciplinaire procedure tegen de bondsvoorzitter heeft geopend voor “ernstig wangedrag”.

Rubiales ligt al dagenlang zwaar onder vuur voor een kus op de mond van speelster Jenni Hermoso, na de gewonnen WK-finale in het vrouwenvoetbal. Hij bood nadien zijn excuses aan, maar weigerde af te treden. In een verklaring aan de Spaanse krant El Mundo gaf de man ook vrijdag toe dat hij fouten heeft gemaakt en bood hij nogmaals zijn excuses aan. Maar hij herhaalde dat hij zich slachtoffer voelt van een hetze, waar hij tegen blijft vechten. “Ondanks de politieke druk, de druk vanuit de media en alle leugens, manipulaties en censuur blijf ik vertrouwen op de onafhankelijke instanties, die deze kwestie moeten oplossen”, zei Rubiales.

“Je moet niet proberen om een man of vrouw ten val te brengen zonder een eerlijk proces”, luidt het verder. “Ik heb geleden onder een lynchpartij vanuit de politiek en media die geen enkel precedent kent. Niet alleen in eigen land, maar wereldwijd.”

“Het resultaat van groot enthousiasme”

Hij verklaarde hij dat de omstreden kus het gevolg was van “de spontaniteit en het geluk van het historische moment”. De combinatie daarvan leidde ertoe dat ze “een wederzijdse en goedgekeurde daad stelden, het resultaat van groot enthousiasme”. Luis Rubiales benadrukt dat er “op geen enkel moment enige agressie was, sterker nog, er was niet eens het geringste ongemak, alleen maar vreugde”.

De FIFA schorste Luis Rubiales voorlopig voor negentig dagen en opende ook een disciplinair onderzoek naar zijn gedrag. Hij kan zo tot nader order geen voetbalgerelateerde activiteiten meer uitoefenen op nationaal en internationaal niveau. De Spaanse voetbalbond steunde hem in eerste instantie, maar verzocht hem intussen ook met onmiddellijke ingang af te treden.

Vrijdagavond raakte bekend dat de Spaanse sportrechtbank TAD een disciplinaire procedure tegen de bondsvoorzitter heeft geopend voor “ernstig wangedrag”. De Spaanse regering had de Spaanse sportrechtbank eerder gevraagd een procedure op te starten vanwege “zeer ernstig wangedrag”. De hoogste sportraad in Spanje kon Rubiales bij die kwalificatie schorsen. Dat kan niet bij de kwalificatie “ernstig wangedrag”. Eerder opende ook het parket van de Audiencia Nacional, de hoogste Spaanse strafrechtbank, een procedure tegen Rubiales vanwege “aanranding”.

